Vrací do života oběti obchodu s bílý masem. 'To za nás nikdo nemůže suplovat,' říká ředitelka La Strady

Nový poslanec za ODS Jakub Janda navrhoval na příští rok škrtnout dotace nevládním organizacím určeným na podporu rovnosti mužů a žen. Nedávno na Radiožurnálu uvedl, že například obecně prospěšná společnost La Strada použila peníze pouze na tištění letáčků. S tímto názorem šéfka La Strady Markéta Hronková nesouhlasí – poslanec Janda se podle ní s projektem neseznámil. Praha 7:00 20. prosince 2017

Ředitelka obecně prospěšné společnosti La Strada Markéta Hronková | Foto: Prokop Havel | Zdroj: Český rozhlas

„V rámci projektu bylo rozhodně uděláno více. Ráda bych měla půl milionu na tisknutí letáků,“ vysvětlovala v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

„Myslím, že tam bylo 12 tisíc na vytištění informačních letáčků v několika jazycích.“

Dvacet minut Radiožurnálu s ředitelkou obecně prospěšné společnosti La Strada Markétou Hronkovou.

V konkrétním projektu se La Strada snažila zjistit, kam zmizely ženy, jež se staly oběťmi obchodu s bílým masem.

V pohraničí je stále méně žen přímo na ulici, ale obchodování probíhá v privátech a po internetu.

„Projekt byl určen na terénní práci nejen v pohraničí, ale všude, kde víme, že se vyskytuje prostituce, a tím pádem ženy mohou být nuceny do prostituce,“ dodává Markéta Hronková s tím, že peníze z dotace šly i na několik seminářů pro organizace, které mají šanci ženy detekovat, tedy jak poznat, že jsou nuceny k prostituci.

„Pokud bychom 430 tisíc z Úřadu vlády nedostali, asi by to neznamenalo, že by La Strada přestala existovat, znamenalo by to ale, že můžeme naši práci dělat hůře, v každém případě bychom měli menší rozsah terénní práce,“ upozorňuje.

Jako nezisková organizace tu jsou výhradně pro obchodované lidi – prioritou jsou pro ně potřeby a přání klientů. Oproti tomu policie má za úkol dopadnout pachatele trestného činu, advokáti zase pomoci poškozeným k tomu, aby se domohli spravedlnosti.

„Naše role je stát u toho člověka a doprovázet ho na cestě, aby se vrátil do běžného života. A to si myslím, že nikdo suplovat nemůže,“ uzavírá.