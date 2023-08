Sbírali odpadky po světě, teď dvojice z Mostu zorganizovala úklid Vápenky v Lahošti na Teplicku

PET lahve, plechovky, obaly od sušenek, ale také kusy oblečení nebo pneumatiky – to všechno našli dobrovolníci při úklidu zatopeného lomu Vápenka v Lahošti na Teplicku. Akci zorganizovali mladí manželé z Mostu, kteří sbírají odpadky po celém světě. Lahošť (Teplicko) 22:41 5. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michaela a Jiří Dolanovi s dalšími dobrovolníky uklidili Vápenku v Lahošti na Teplicku | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Další várka odpadků skončila ve velkém kontejneru. Michaela Dolan je nasbírala přímo u azurové vody lahošťské Vápenky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sbírají odpadky po celém světě, teď pomáhají na Teplicku. Dvojice z Mostu zorganizovala úklid Vápenky v Lahošti

„Je to už taková posedlost. Když někde jsme a jsou tam ty odpadky, tak je prostě těžký je tam nechat. Tady všude byly poházené PET lahve, plechovky od energeťáků… Ta změna pak, to je to, co se mi moc líbí,“ vysvětluje Michaela Dolan.

Na pomoc přijeli další dobrovolníci, Jitka Mouchová a Vladimír Herškovič z Teplic. „Takový množství jsem nečekala – jsem překvapena, nemile překvapena,“ komentuje situaci u Vápenky před úklidem Jitka Mouchová.

„Podle mě to vzniká tak, že ti lidé to třeba i chtějí odnést, ale nacpou to do nějaké igelitky, a protože už je tam založená hromádka, tak to na ni přidají s tím, že ostatní to tam také odhodili,“ doplňuje ji Vladimír Herškovič.

Posbírané odpadky z Vápenky zaplnily přistavený kontejner | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Další hromadu nepořádku navršil na protilehlé straně jezírka Jiří Dolan.

„A to je pořád jen zlomek toho, co tu reálně je, protože už je to zarostlé v křoví. Navíc bůh ví, kolik je toho ve vodě – ze všech úhlů jsou tam ještě pořád vidět nějaké pneumatiky. Čtyři jsme vytáhli, ale to se nedalo – je to hrozně těžké,“ ukazuje.

Manželé Dolanovi začali odpadky uklízet během svého tříletého pobytu v Barceloně, kde ve volném čase čistili pláže.

Vápenka v Lahošti | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Pokračovali s tím i při dalších cestách po Střední Americe, při kterých se snažili také o šíření osvěty. Teď zakládají neziskovou organizaci a ve svém boji s odpadky na celém světě chtějí pokračovat.

„Jednou v El Salvadoru se nám podařilo nasbírat ještě víc odpadků za ještě kratší dobu – tam jsme jich na jednom přírodním koupališti nasbírali za hodinu s 37 dobrovolníky 554 kilogramů,“ vzpomínají manželé.

U lahošťské Vápenky, spolu s 16 dobrovolníky, mezi kterými bylo i několik dětí, nakonec nasbírali přes 400 kilogramů odpadků.

Vápenku v Lahošti na Teplicku uklidili dobrovolníci | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas