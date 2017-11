Jediný lajk na Facebooku odhalí váš charakter a umožní přesně zacílit reklamu

Na základě udělení jediného označení „to se mi líbí” uživatelem na Facebooku je možné odhadovat jeho charakterové rysy a účinně tak zacílit reklamu. Tvrdí to britští a američtí vědci, kteří se pro účely výzkumu zapojili do tvorby několika reklamních kampaní na sociální síti. Praha 22:22 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědci zjistili, že údaj o tom, co se uživatelům „líbí” na stránkách Facebooku prozrazuje jejich charakterové vlastnosti. Firmám tedy stačí jediný lajk k tomu, aby na uživatele mohly zacílit reklamu | Foto: Ksayer1 | Zdroj: CC BY-SA 2.0

Chtěli tím ukázat, jak funguje „psychologické přesvědčování v masovém měřítku”, píše britský deník Guardian.

Vědci zjistili, že údaj o tom, co se uživatelům „líbí” na stránkách Facebooku prozrazuje jejich charakterové vlastnosti. Firmám tedy stačí jediný lajk k tomu, aby na uživatele mohly zacílit reklamu.

Umění manipulace

Odborníci se podíleli na vzniku propagačních kampaní na kosmetické produkty a herní aplikace. Reklamy se pak zobrazovaly určitým typům spotřebitelů na základě jejich lajků na Facebooku.

Cílené kampaně zvýšily počty takzvaných prokliků až o 40 procent ve srovnání s nezacílenou reklamou, samotný koncový prodej pak narostl dokonce o polovinu. Vědci neměli podíl na zisku z provedených kampaní. Jejich cílem bylo ukázat, že i sebemenší projev preferencí stačí k tomu, aby firmy mohly ovlivňovat chování lidí.

„Chtěli jsme poskytnout vědecký důkaz toho, že psychologické ovlivňování spotřebitelů skutečně funguje, a ukázat politikům i veřejnosti, že je možné s uživateli manipulovat jen na základě toho, co se jim líbí na Facebooku,” říká Sandra Matzová z Kolumbijské obchodní školy v New Yorku.

Uživatel, který kladně označil stránku americké zpěvačky Lady Gaga bude v průměru spíše extrovertní, zatímco fanoušek seriálu Hvězdná brána bude s větší pravděpodobností introvert | Zdroj: oficiální Facebook Lady Gaga

Vysvětlila i samotný průběh experimentu: „U každého člověka jsme na základě jediného lajku určili, jestli je spíše introvertní nebo extrovertní typ. I tak malé množství informací stačí k tomu, abychom mohli dělat závěry o charakterových vlastnostech uživatelů. Vidíme, jak zanedbatelné množství informací může způsobit, že se člověk nechá ovlivnit a na reklamu klikne nebo si produkt dokonce koupí.”

Introverti vs. Extroverti

Matzová vytvořila společně s výzkumníky na Univerzitě v Cambridgi databázi o milionech anonymních uživatelů Facebooku a stránkách, které označili jako „to se mi líbí”.

„Lajkováním“ člověk prozrazuje svůj osobnostní typ, vyplývá z těchto dat. Uživatel, který kladně označil stránku americké zpěvačky Lady Gaga bude v průměru spíše extrovertní, zatímco fanoušek seriálu Hvězdná brána bude s větší pravděpodobností introvert.

S těmito daty mohou firmy pracovat. V rámci experimentu nechali vědci grafické designéry vytvořit rozdílné reklamy pro extroverty a introverty, které pak Facebook ukazoval příslušným skupinám uživatelů. Takto zacílená reklama na kosmetiku dosáhla navýšení prodeje inzerovaných produktů o 54 procent. Podobné výsledky vykázaly i další podobné experimenty.

Expertka Matzová se domnívá, že by se metoda přesvědčování v masovém měřítku dala využít i ve prospěch samotných uživatelů. Bylo by podle ní možné lidem pomoci například ušetřit peníze nebo přejít na zdravější životní styl. Zároveň ale varuje před možnostmi zneužití. Metoda má prý potenciál zneužívat slabosti lidí a přimět je učinit něco, co by jinak dělat nechtěli, píše na závěr deník Guardian.