V Las Vegas očekávají letos na Silvestra rekordní počet svateb. Páry láka datum s číslicemi 1, 2 a 3

Atraktivní číslice navíc připadly na svátek, který je známý svými velkolepými oslavami. „Je to dvojitá trefa. O tyto speciální termíny je vždy obrovský zájem. Když se to spojí se Silvestrem, je to hotová show,“ řekla Melody Willis-Williamsová, prezidentka společnosti Vegas Weddings. Jen její společnost očekává, že na Silvestra oddá více než 120 párů.

Na Silvestra je třeba překonat 4 492 sňatků, což je rekord v počtu sňatků za jeden den v Las Vegas ze 7. července 2007, tedy v den s datem 7/7/07. Druhým nejoblíbenějším dnem pro svatby byl podle tamních úřadů 11. listopad 2011, kdy svůj svazek uzavřelo 3 125 párů.

Nevadský okres Clark, na jehož území je i Las Vegas, se snaží městu pomoct, aby tisíce svateb zvládlo. Vedení okresu otevřelo podle CBS News dočasný úřad pro vydávání svatebních povolení přímo na mezinárodním letišti Harryho Reida v Las Vegas.

„Pop-up sňatková kancelář“ na letišti se nachází na jednom z terminálů poblíž výdeje zavazadel. Zájemci, kteří si zde chtějí vyřídit oddací list nebo osvědčení o prodloužení manželství, to mohou udělat od 26. do 31. prosince. Kancelář se zavírá každý večer v 17.00 místního času.