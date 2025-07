Léčba naštěstí zabrala. Chci si odpočinout a utřídit, co všechno se to stalo, říká tatínek nemocné Madlenky

Zdravotní stav dvouleté Madlenky, jejíž příběh motivoval tisíce lidí, aby se přihlásily do registru dárců kostní dřeně, se vyvíjí dobře a transplantace kostní dřeně u ní v současné době není potřeba. „Zatím máme naplánováno, že (léčba) bude ještě na šest měsíců. Je ale možné, že se to prodlouží. Stejně tak je možné, že se to třeba o kousíček zkrátí,“ říká tatínek Madlenky Lukáš Přibyl. Praha 22:06 30. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tatínek Madlenky Lukáš Přibyl | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Jak se daří Madlence? Jakou léčbu podstoupila a jak jí je?

Madlence se teď už daří výborně oproti tomu, jak tomu bylo v nedávné minulosti. Imunosupresivní léčba naštěstí zabrala a díky tomu jí mohli lékaři vyndat centrální katétr, který sice obtěžoval, ale zároveň byl strašně důležitý.

Teď už se tím pádem může normálně koupat, může mít běžné kontakty se zvířaty, které má ráda, a celkově se rozvolňuje to režimové opatření, které měla, a to včetně množství medikamentů, které dostávala.

Vy jste řekl, že to je výborný výsledek, ale že šťastný konec bude, až nebudou opravdu potřeba žádné léky a bude to všechno v pořádku. Jak dlouhá je k tomu ještě cesta?

Od lékařů máme určitou představu, ale všechno se to bude vyvíjet na základě jednotlivých odběrů a kontrolních vyšetření. Zatím máme naplánováno, že to bude ještě na šest měsíců. Je ale možné, že se to prodlouží. Stejně tak je možné, že se to třeba o kousíček zkrátí.

Vaše březnová výzva vyvolala obrovskou a fantastickou reakci. Dochází vám, co se vám povedlo?

Dochází, ale teď bude konečně ten okamžik, kdy budu moct tu hlavu naplno pustit k tomu, abych si to uvědomil. Na jednu stranu jsem hodně času investoval do toho, aby se nabralo velké množství dárců a abych podporoval celou tu kampaň.

Když už jsem měl chvilku času, tak jsem se věnoval rodině a samotné Madlence. Teď bych si rád odpočinul a utřídil si, co se to vlastně všechno stalo, protože se toho stalo opravdu hodně.

Oznámili jste, že založíte nadační fond, abyste pomohli dalším lidem s podobným onemocněním. Na co se Nadační fond Madlenka konkrétně zaměří?

Máme v plánu se věnovat podobným rodinám a pacientům, kteří se dostali do podobné situace. To znamená, že bychom se rádi soustředili na hematologická a hematoonkologická onemocnění.

Budeme mít několik takových rovin. Jedna věc je samozřejmě podpora dárcovství – ať už krve nebo krvetvorné kostní dřeně. Druhá věc, kde jsme spatřili prostor, který bychom rádi vyplnili za pomoci odborníků, je zprostředkovávání relativně velkého množství informací, které se pacienti a rodiny pacientů musí dozvědět.

Jde o informace o tom, co je to za nemoc, jak se starat, jak číst jednotlivé výsledky od lékařů a přetransformovávat to do lidské řeči, které laici porozumí. Ne ale tak, abychom si to vycucali z prstu, ale aby to byly garantované informace.

Myslím si, že na internetu se dá spousta věcí najít, ale tady se bavíme o životně důležitých informacích, které mohou značně ovlivnit i výsledky léčby. Počítám proto s tím, že budeme mít různé garanty, kterým budeme informace poskytovat.