Navrhuje stavebnice Lego. ‚Jsem zastydlé dítě, asi jsem nikdy nevyrostl,‘ přiznává Reindl

„V devatenácti letech jsem se rozhodl, že budu rockovým muzikantem a fanynky mi budou mávat pod pódiem. To se samozřejmě nestalo. Takže o šest let později jsem si začal kupovat stavebnice,“ glosuje Milan Reindl, jak se stal designérem světové společnosti Lego. Do světa už poslal desítky svých návrhů pro Lego Technic. Místo fanynek se k němu dnes sbíhají spíš děti pro podpis. Praha 20:12 1. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Reindl | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Poté, co Reindl oslovil společnost Lego s motivačním dopisem, se mu ale několik měsíců nikdo neozval. „Měli na mě veškeré kontakty a ani mi nenapsali, že nemají zájem. O to větší bylo překvapení, když se mi po půl roce ozvali,“ říká s tím, že se rozhodl společnosti se několikrát znovu připomenout.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké to je být designérem stavebnic Lego. Milana Reindla se ptá Petr Vavroušek

Místo toho mu ale firma poslala několik kostek, aby se takzvaně předvedl. „Stresovalo mě, že zásilka dva týdny čekala někde v Lipsku na dopravním uzlu a nehýbala se. Pak jsem měl asi šest sedm nocí z toho něco vymyslet,“ vzpomíná.

„Přišel mi traktor, bugina a kontejnerový sklápěč. A já z toho postavil něco, co hodně vzdáleně připomínalo Tatru 813 s nízkým podvalem a na tom byl monster truck,“ popisuje výběrové řízení do společnosti Lego Reindl.

„Ono se říká, že každý muž má v sobě dítě a liší se jen velikostí a cenou hraček. “ Milan Reindl

Tehdy to ale nedopadlo, do firmy byl přijat až po dalším roce. Z českého učitele se tak stal designérem.

„Já jsem asi nikdy nevyrostl. Pořád jsem zastydlé vnitřní dítě. Ono se říká, že každý muž má v sobě dítě a liší se jen velikostí a cenou hraček. Já si asi nahrazuju dnes to, že když jsem byl malý, tak nebyly peníze na dálkově ovládané věci,“ zamýšlí se Reindl.

V podcastu Hovory na dálku přidává radu. Pokud při složení třeba auta zbyde v krabici několik dílů Lega, není třeba panikařit.

„Pokud to nejsou žádné větší díly jako ozubená kola nebo nosné díly, tak se nemusíte bát. Pokud je to taková ta drobotina, tak té dáváme do krabic trochu navíc, aby se zamezilo chybě při vážení lehčích dílů,“ dodává Milan Reindl.

Nechybí mu profese učitele? Jak to funguje v dánském síle společnosti? Poslechněte si Hovory na dálku, ptá se Petr Vavrouška.