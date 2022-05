Vždy doufám, že nějaká raketa nespadne na nemocnici, říká logistik Lékařů bez hranic

Logistik Lékařů bez hranic Petr Macek se před pár dny vrátil z Ukrajiny. „Tentokrát jsem byl v západní části, přímo ve Lvově, kde jsme měli hlavní základnu, protože veškerá doprava materiálu šla právě přes tuto část. Dřív byla naše hlavní základna v Kyjevě, což vzhledem k současné situaci už možné nebylo,“ popisuje v pořadu Osobnost Plus. Praha 0:10 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vždy, když spustili poplach, tak jsme se přesouvali dolů do sklepa,“ popisuje Macek situaci ve Lvově | Foto: Marián Vojtek | Zdroj: Český rozhlas

Ve Lvově ale také probíhaly letecké útoky. „Vždy, když spustili poplach, tak jsme se přesouvali dolů do sklepa. Stávalo se to během dne několikrát, docela často ještě v noci. Tam pak trávíte pár hodin s týmem,“ říká logistik Macek, který se spolu s dalšími kolegy Lékařů bez hranic stal osobností roku časopisu Time, a to za „boj“ proti ebole v Africe.

„Pět sekcí naší organizace je v současné době na asi dvaceti místech Ukrajiny, ale i v Polsku, Bělorusku, Maďarsku a Slovensku. Jsou to zázemí, která pomáhají zásobovat naše projekty,“ vysvětluje Macek.

„Jedna ze sekcí, myslím, že to jsou Francouzi, působí i přímo v Rusku. Jednou ze zásad Lékařů bez hranic totiž je, že se snažíme působit na obou stranách konfliktu,“ dodává Macek s tím, že jen tak může být vidět neutralita organizace.

Logistika vyžaduje hlavně plánování, vždy na prvním místě je pak bezpečnost týmů. Ukrajinské nemocnice, které jsou nejblíž ke kontaktní zóně, podle Macka potřebují hlavně zdravotnický materiál, léky a nejen to.

„Nemocnice nejsou stavěné na to, aby mohly delší dobu působit samostatně. To znamená, že ve chvíli, kdy dojde k přerušení dodávek elektrické energie, vody nebo je nedostatek paliva, logistici dělají vše pro to, aby mohly fungovat dál,“ popisuje Macek.

Logistici zajišťují léky, zásobování vodou, shánějí náhradní generátory a někde se instalují i solární panely a pumpy.

Stačí zasáhnout vodárnu

V jednu chvíli západní tajné služby varovaly před možným ruským použitím chemických zbraní.

„Lékaři bez hranic nejsou na podobné zásahy specialisty – v tomto případě nemáme ani kapacity na ochranu obyvatelstva. Ale ani nemusí dojít k použití chemických zbraní,“ upozorňuje Macek. Například Donbas byl v minulosti industriální oblastí s mnoha chemickými továrnami.

Podle Macka by stačilo, aby nějaká raketa zasáhla například vodárnu, která skladuje velké množství chloru na úpravu a čištění vody. „Kdyby se to stalo, dopad na obyvatelstvo by byl veliký.“

Pro logistika Lékařů bez hranic nešlo o první misi, pokud je má ale srovnávat, válka na Ukrajině je hrozivější.

„Jiné je to určitě co do rozsahu konfliktu. V Jemenu nebo v Iráku to bylo podobné, ale nikdy proti sobě nestály dvě tak velké armády s plnou výzbrojí. Od letadel, vrtulníků, tanků,“ uvažuje.

„V případě konfliktu samozřejmě vždy, když jdete do nemocnice, doufáte, že na ni právě nedopadne raketa,“ přiznává.

Celou Osobnost Plus Lukáše Matošky najdete v audiozáznamu.