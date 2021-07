Vědci našli 14 žijících potomků Leonarda da Vinciho. Žijí v Itálii, výzkum ale pokračuje i v dalších zemích

Několik desítek let trvající výzkum předpokládaných ostatků Leonarda da Vinciho ukázal, kolik aktuálně žijících lidí se může pyšnit tím, že jsou potomky rodiny renesančního génia a autora slavné Mony Lisy - celkem 14. Toto zjištění vychází z genealogického stromu, který zahrnuje 21 generací a čtyři rodinné větve, napsal zpravodajský server CNN. Řím 10:31 22. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leonardo da Vinci se kromě umění věnoval i přírodním vědám, matematice, architektuře nebo návrhářství | Foto: David Kubíček

Výzkum je součástí projektu DNA Leonarda da Vinciho, jehož cílem je potvrdit, že předpokládané ostatky jsou skutečně jeho, a také „lépe pochopit jeho mimořádný talent a vizuální vnímavost s pomocí genetických asociací“, píše CNN.

Výsledky výzkumu podle autorů studie „pomohou vědecky prozkoumat kořeny da Vinciho génia, zjistit informace o jeho fyzických schopnostech a také o jeho možném předčasném stárnutí, o tom, že byl levák, o jeho zdraví a možných dědičných chorobách. Mohou také pomoci vysvětlit jisté osobité smyslové vnímání, jako například jeho mimořádné zrakové schopnosti a synestezii“.

Vědci shromáždili údaje z historických dokumentů ve veřejných a soukromých archivech, a přímé výpovědi potomků rodiny Leonarda da Vinciho. Autoři studie poskytli jen málo informací o žijících potomcích, aby chránili jejich soukromí. Vědci Agnese Sabatová a Alessandro Vezzosi, kteří se na projektu podíleli, CNN sdělili jen to, že věk potomků da Vinciho rodiny sahá od jednoho roku do 85 let.

„Jsou mezi nimi malé děti i důchodci, kteří dříve vykonávali různé činnosti - byli zaměstnaní v soukromém i veřejném sektoru, odhadci, obchodníci... Pro nás jsou to z lidského úhlu pohledu všechno mimořádné osoby. Žijí v Toskánsku, ale výzkum ještě pokračuje v dalších větvích rodiny a v dalších zemích,“ uvedli vědci v e-mailu zaslaném CNN.

Nové důkazy

Protože není známo, že by Leonardo měl nějaké děti, soustředili Sabatová a Vezzosi svůj výzkum na umělcova otce a jeho potomky. Díky tomu se jim podařilo odhalit některé dosud neznámé rodové linie. Prošli „tisíce nezveřejněných dokumentů“, a také znovu prozkoumali důkazy, které byly „známé, ale ne pochopené“, napsali.

„Naše původní otázka zněla: Je možné, že neexistují žádní biologičtí potomci celé řady synů Sera Piera, Leonardova otce?“ uvedli vědci a dodali: „Vždy jsme se snažili prozkoumat příběh Leonarda-člověka stejně, jako Leonarda-umělce, abychom objasnili příčiny jeho génia. Nyní s pomocí vědy doufáme, že budeme schopni doplnit několik důležitých odpovědí.“

Leonardo se narodil v roce 1452 a proslavily ho zejména obrazy Mona Lisa a Poslední večeře. Věnoval se ale také přírodním vědám, matematice, architektuře, návrhářství, inženýrství, geologii, kartografii, sochařství a kresbě.

Jeho umělecká díla mají mezi sběrateli ohromnou cenu. V loňském roce v on-line dražbě zaplatil jistý nadšenec 98 000 dolarů (2,1 milionu Kč), aby se mohl zúčastnit každoroční kontroly Mony Lisy, kdy pařížské muzeum Louvre obraz vyjme ze schránky, aby ho prozkoumalo.

A začátkem července padl nový dražební rekord, když se kresba medvědí hlavy vytvořená Leonardem da Vincim v Londýně prodala za téměř devět milionů liber (téměř 268 milionů korun).