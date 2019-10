Registrovaní partneři chtějí stejná práva jako manželé. Novela je už přes rok a čtvrt ve sněmovně

Obřad na matrice se koná beze svědků. Nemají společné příjmení a když chtějí vychovávat dítě, může ho adoptovat jenom jeden z nich. Registrovaní partneři chtějí stejná práva jako manželé. Novela občanského zákoníku, která by jim to umožnila, je v Poslanecké sněmovně už rok a čtvrt. Praha 10:54 29. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Registrovaní partneři nemají u obřadu svědky a nezískávají ani společné příjmení. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Změny občanského zákoníku, které čekají na projednání, počítají s tím, aby mohly manželství uzavírat také osoby stejného pohlaví.

Podle nedávného průzkumu Eurobarometru by s tím souhlasila necelá polovina Čechů. A rozděleni v názorech jsou také poslanci. Kdy by mohli o návrhu hlasovat, tak stále není jasné.

Lesbě Kláře Slivoňové je 34 let a již tři roky žije v Brně v registrovaném partnerství s dvaatřicetiletou Annou Brůňovou. Registraci měly na matrice, zbytek obřadu si zařizovaly samy.

„Pro mě je s tím navíc spojený zážitek, že tam byla moje maminka. Bylo vidět, že ví, že my dvě se máme rády a slibujeme si, že spolu budeme navždy, ale probíhalo to v nedůstojné atmosféře,“ popsala Radiožurnálu svůj obřad Slivoňová.

Její sestře Juliáně Silvii Kamas je devětadvacet. Za Vojtěcha Antonína Kamase je vdaná pět měsíců. „My jsme měli svatbu evangelickou s farářem. Obřad jsme měli v lese, byli tam všichni naši přátelé, celá naše rodina. Ti nebližší, které máme. Celé to probíhalo v hrozně hezkém, takovém veselodojemném duchu,“ líčí s tím, že je jí líto, že Klára neměla takovou svatbu jako ona.

Druhořadý institut

Registrovaní partneři nemají u obřadu svědky a nezískávají ani společné příjmení. Podle Michala Pitoňáka z Národního ústavu duševního zdraví registraci partnerů společensky znevýhodňují právě rozdíly mezi obřady u registrovaných partnerů a manželů.

„Kategorii manželství si můžeme rozdělit na dvě části. Do první části spadají lidé, kteří jsou způsobilí k tomu, aby vstoupili do manželství. To jsou ti hodnotnější, nestigmatizovaní. A pro druhou část lidí, kterým je doposud tato společenská instituce uzavřena, byl vytvořen nový institut v podobě registrovaného partnerství jako zcela jasně druhořadý institut,“ vysvětluje Pitoňák.

Mezi obhájce manželství pro všechny patří poslankyně Monika Červíčková z ANO. Podle ní je manželství důstojný krok, o kterém si může každý z nás rozhodnout. „Nepřijde mi fér, když platí stejné daně jako my všichni, že tu možnost nemají. Navíc to má silný právní aspekt, protože toto partnerství jim nezaručuje stejná práva,“ uvedla.

Ať předloží své návrhy

Červíčková si myslí, že by poměrně velká skupina poslanců podpořila stejná práva pro všechny, mají ale problém s uzavřením manželství. Pod novelu občanského zákoníku se podepsalo na padesát zákonodárců různých klubů.

Současně sněmovna začala řešit opačný návrh - aby v Ústavě byla věta o manželství pouze jako svazku muže a ženy. To prosazují lidovci. Jejich místopředseda Jan Bartošek říká, že mu gayové a lesby neřekli, co přesně chtějí v zákonech měnit.

„Ve veřejné prostoru jsem opakovaně říkal, ať předloží své návrhy, ať už se týkají možnosti nahlédnout do zdravotní dokumentace partnera, nebo co se týká různých dědických řízení a majetkových poměrů. Za sebe můžu říct, že mě z nich nikdo neoslovil,“ řekl k problematice Bartošek

K tomuto návrhu se hlásí na čtyřicet poslanců. Podle nich by to ochránilo rodinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí pak v koncepci rodinné politiky počítá s odstraněním diskriminace stejnopohlavních rodin do roku 2025.