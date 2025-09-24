Lesy ČR už letos prodaly 260 tun zvěřiny. Lidé se mohou o celé kusy přihlásit na 60 místech v Česku

Lesy České republiky už letos prodaly zájemcům 260 tun zvěřiny. Českému rozhlasu Hradec Králové to řekli zástupci státního podniku. Zvěřinu můžou lidé koupit na více než šedesáti místech Česka, v Královéhradeckém kraji pak v Hradci Králové, Dvoře Králové nad Labem, Šárovcově Lhotě u Hořic a v Rokytnici v Orlických horách.

Divoké prase

Lesy ČR už letos prodaly 260 tun zvěřiny (ilustrační foto) | Foto: Paul Henri | Zdroj: Pixabay | CC BY 1.0,©

Zákazníkům lesníci prodávají celé kusy zvěře včetně kůže. Naporcované maso nebo výrobky z něj je možné koupit jen v Klínech v Ústeckém kraji a v Židlochovicích v Jihomoravském kraji.

V Královéhradeckém kraji nabízejí lesníci na zmiňovaných čtyřech místech srnčí a divoké prase, v některých lokalitách navíc třeba jelení, mufloní nebo daňčí. Největší zájem bývá podle lesníků o maso prasat, na odběr často existují pořadníky.

Na většině místech se zvěřina prodává čerstvá a neopracovaná, Lesy ČR nabízí celé kusy zvěře v kůži, které jsou pouze vyvržené, vypláchnuté a zachlazené. Dostupnost je závislá na dobách lovu jednotlivých druhů zvěře. Na webu Lesů ČR si lidé mohou najít nejbližší prodejní místo a maso si zarezervovat.

