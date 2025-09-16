Letáky, mapky, kavárna i nová galerie. Teplice zrekonstruovaly a rozšířily bývalé infocentrum
Před sto lety se tam prodávaly jízdenky na tramvaj. Pak tam rodiče chodili pro hračky a kočárky a fungoval tam vyhlášený bufet. Později to byla služebna městské policie, taky veřejné toalety a turistické informační centrum. Takzvaný Domeček na Benešově náměstí v Teplicích je opravený. Infocentrum se vrátilo a novinkou je přístupné patro.
„Vidíte tady rotující elektronické obrazovky, kde jsou záběry z Teplic,“ představuje náměstek primátora Petr Slavíček z uskupení Volba pro Teplice moderní technologie v opravené budově na Benešově náměstí.
„Jsou tady pozvánky na kulturní akce v Teplicích, zajímavá místa v Teplicích a podobně. To znamená, taková reklama na naše město,“ dodává.
Informační centrum nabídne aktuální informace o městě a regionu, prezentaci aktivit v Teplicích, drobné občerstvení a příjemné prostředí pro lázeňské hosty. Součástí je také nová galerie v podkroví určená pro kulturní akce i menší jednání.
„V Teplicích máme znovu prostor, který nabízí příležitost k setkávání. Nové informační centrum přináší nejen informace o městě a okolí, ale také zázemí pro pořádání akcí i možnost odpočinku třeba u dobré kávy. Je to místo pro obyvatele, lázeňské hosty a turisty nejen ze zahraničí,“ prohlásil podle tiskové zprávy primátor města Teplice Jiří Štábl z hnutí ANO.
‚Plně nachystáni‘
Prostor je odhadem asi třikrát větší než původně, vysvětluje Tereza Šámalová, která místní infocentrum vede. To se sem vrátilo po několika letech v náhradních prostorách. „Vše, co tady vidíte, ty vystavené suvenýry, letáčky, mapky – už jsme plně nachystáni. Máme samozřejmě připravenou i kavárnu pro naše návštěvníky. Nahoře je teď krásná výstava,“ popisuje.
Přestavbu Teplice chystaly od roku 2018 spolu s architektem Petrem Sedláčkem. „Město nevědělo, co s tou budovou dělat, protože byla ze dvou třetin prázdná. Íčko (infocentrum), které tam v té chvíli bylo, bylo v podstatě nefunkční. My jsme v prvním kole naprosto redukovali původní stavbu jenom na takový pavilonek,“ přiblížil.
Podle Petra Sedláčka ale památkáři požadovali velikost stoleté budovy zachovat: „Tak už to nemohlo být jenom íčko. Muselo se vymyslet, jak tu budovu naplnit, aby to dávalo aspoň minimálně smysl z hlediska provozu vytápění, režie, personálu a tak dál. V podstatě celé to může fungovat jako další samostatná kulturní jednotka.“
Historii Teplic představují taky QR kódy na zábradlí u točitého schodiště. „Stoupající vřeteno, je to vlastně časová osa. Je to od objevení pramenů. Když si načtete ty kódy, tak se vždycky dozvíte informaci o té události, která se ve městě odehrála,“ doplňuje.
Přestavba vyšla na 30 milionů korun, 26 milionů pokryla dotace. Magistrát chce pokračovat v obnově celého Benešova náměstí, kam se často stahovali bezdomovci. Podle náměstka Petra Slavíčka pomohla protialkoholní vyhláška, kdy strážníci popíjejícím lidem zabavují alkohol.