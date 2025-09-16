Letáky, mapky, kavárna i nová galerie. Teplice zrekonstruovaly a rozšířily bývalé infocentrum

Před sto lety se tam prodávaly jízdenky na tramvaj. Pak tam rodiče chodili pro hračky a kočárky a fungoval tam vyhlášený bufet. Později to byla služebna městské policie, taky veřejné toalety a turistické informační centrum. Takzvaný Domeček na Benešově náměstí v Teplicích je opravený. Infocentrum se vrátilo a novinkou je přístupné patro.

Teplice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Teplice znovu otevírají infocentrum na Benešově náměstí

Teplice znovu otevírají infocentrum na Benešově náměstí | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Vidíte tady rotující elektronické obrazovky, kde jsou záběry z Teplic,“ představuje náměstek primátora Petr Slavíček z uskupení Volba pro Teplice moderní technologie v opravené budově na Benešově náměstí.

Přehrát

00:00 / 00:00

Teplice znovu otevírají infocentrum na Benešově náměstí. Díky rekonstrukci se zpřístupnily prostory v patře

„Jsou tady pozvánky na kulturní akce v Teplicích, zajímavá místa v Teplicích a podobně. To znamená, taková reklama na naše město,“ dodává.

Informační centrum nabídne aktuální informace o městě a regionu, prezentaci aktivit v Teplicích, drobné občerstvení a příjemné prostředí pro lázeňské hosty. Součástí je také nová galerie v podkroví určená pro kulturní akce i menší jednání.

„V Teplicích máme znovu prostor, který nabízí příležitost k setkávání. Nové informační centrum přináší nejen informace o městě a okolí, ale také zázemí pro pořádání akcí i možnost odpočinku třeba u dobré kávy. Je to místo pro obyvatele, lázeňské hosty a turisty nejen ze zahraničí,“ prohlásil podle tiskové zprávy primátor města Teplice Jiří Štábl z hnutí ANO.

Díky rekonstrukci infocentra se zpřístupnily prostory v patře | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

‚Plně nachystáni‘

Prostor je odhadem asi třikrát větší než původně, vysvětluje Tereza Šámalová, která místní infocentrum vede. To se sem vrátilo po několika letech v náhradních prostorách. „Vše, co tady vidíte, ty vystavené suvenýry, letáčky, mapky – už jsme plně nachystáni. Máme samozřejmě připravenou i kavárnu pro naše návštěvníky. Nahoře je teď krásná výstava,“ popisuje.

Historii Teplic představují QR kódy na zábradlí u točitého schodiště | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Historii Teplic představují QR kódy na zábradlí u točitého schodiště | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Přestavbu Teplice chystaly od roku 2018 spolu s architektem Petrem Sedláčkem. „Město nevědělo, co s tou budovou dělat, protože byla ze dvou třetin prázdná. Íčko (infocentrum), které tam v té chvíli bylo, bylo v podstatě nefunkční. My jsme v prvním kole naprosto redukovali původní stavbu jenom na takový pavilonek,“ přiblížil.

Podle Petra Sedláčka ale památkáři požadovali velikost stoleté budovy zachovat: „Tak už to nemohlo být jenom íčko. Muselo se vymyslet, jak tu budovu naplnit, aby to dávalo aspoň minimálně smysl z hlediska provozu vytápění, režie, personálu a tak dál. V podstatě celé to může fungovat jako další samostatná kulturní jednotka.“

Historii Teplic představují taky QR kódy na zábradlí u točitého schodiště. „Stoupající vřeteno, je to vlastně časová osa. Je to od objevení pramenů. Když si načtete ty kódy, tak se vždycky dozvíte informaci o té události, která se ve městě odehrála,“ doplňuje.

Přestavba vyšla na 30 milionů korun, 26 milionů pokryla dotace. Magistrát chce pokračovat v obnově celého Benešova náměstí, kam se často stahovali bezdomovci. Podle náměstka Petra Slavíčka pomohla protialkoholní vyhláška, kdy strážníci popíjejícím lidem zabavují alkohol.

Jana Vitásková, job Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme