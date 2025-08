‚Létání člověka pohladí po duši a uvede do klidu.‘ Jaroslav Deml si ze dvou letadel sestavil jedno své

Kdy jste naposledy letěl?

Naposledy jsem letěl včera. Udělal jsem v podvečer takový krátký let, když přestal foukat vítr. Naháněl jsem kombajny po místních polích, kontroloval jsem, jak probíhají žně. Když je příznivé počasí a mám chuť, tak si jdu zalétat.

Jak jste se k létání dostal?

V dětství jsem se o létání začal zajímat, stíhačky se klukům líbí. Potom, když jsem šel na střední školu, tak jsem měl plno kamarádů, kteří už v aeroklubu létali. Líbilo se mi to, tak jsem začal létat v Aeroklubu Hořice jako plachtař, tam jsem létal 15 let na bezmotorovém stroji.

Co vše je k létání zapotřebí? Vím, že věková hranice je 14 let s instruktorem, od 15 let už se může létat sólo.

Myslím si, že to říkáte správně. Ale už to je dlouho, co jsem začal létat. Člověk musí mít také zdravotní způsobilost od pověřeného lékaře, musí udělat pilotní zkoušky, což je v podstatě obdoba autoškoly, teorie plus praxe. Po složení pilotních zkoušek jste pilotem a můžete létat, jak se vám zlíbí, jak vám dovolí finance a čas.

Jaký je váš dosavadní největší zážitek z létání?

Líbí se mi, když je krásné počasí a krajina je vykreslená. To člověka pohladí po duši a uvede do klidu. Takže jako jedinečný zážitek je pro mě létání samotné, jako celek, a vše kolem.

Létáte také na ultralightech. To už je další level, létání s motorem. Jaká cesta vedla k tomuto?

Ultralighty mě zajímaly už delší dobu, protože Česká republika je jedna z top zemí v ultralehkém létání, u nás jsou špičkové stroje. Tuším, že v roce 2016 jsem si udělal v Jaroměři papíry na ultralehké letadlo a v roce 2018 jsem si koupil vlastní letadlo, Coyote, na kterém ponejvíce létám.

Rans S-6 Coyote

Představte nám své letadlo. Jak jste k němu přišel?

Je to americké letadlo, jmenuje se Rans S-6 Coyote. Je to jeden z prvních trošku lepších ultralightů, ale dnes už to jsou v podstatě jen trubky potažené plátnem. Cestovní rychlost je kolem 130 km v hodině, takže takové kochací letadlo. A přišel jsem k němu tak, že jsem si nechtěl půjčovat letadlo v půjčovně.

Tak jsem se rozhlížel a viděl jsem jeden inzerát na tohoto Coyota. Jel jsem se na něj podívat, ale nelíbil se mi, nechtěl jsem ho. Nebyla to láska na první pohled. Ale kamarád, který tam se mnou jel, mi řekl, ať ho koupím. Že když bude nejhůř, tak to zase prodám. A já jsem si nakonec to letadlo zamiloval, nechal jsem si ho a doufám, že se mnou vydrží až do konce.

Co vás na něm potom tak uchvátilo a zrodila se tahle láska?

Jsem technicky zaměřený člověk, takže se mi líbí jednoduchost konstrukce a v podstatě genialita. Randy Schlitter, který to letadlo navrhnul, tak u něj opravdu přemýšlel hlavou. Je to dokonalá stavebnice. Já jsem si ze dvou Coyote složil jednoho, protože toho mého původního před dvěma lety tady u Hradce Králové převrátil vítr.

Nechal jsem ho stát u hangáru, odešel jsem pryč a když jsem se za hodinu vrátil, tak bylo letadlo zničené. Vítr ho převrátil. Koupil jsem si ještě druhého Coyote a ze dvou jsem složil jednoho. V podstatě na tom původním letadle jsem vše vyměnil.

Takže si letadlo umíte přestavět. Určitě byste zvládl postavit i úplně nové letadlo.

Postavil jsem si zcela nový podvozek, robustnější s většími koly, s jiným odpružením. Nové potahy jsem dal, dřív bylo letadlo zelené, teď je žluté. A co jsem na něm ještě zlepšil? Trošku jsem změnil uchycení motoru, byly tam totiž vibrace, což se mi nelíbilo. Zvolil jsem lepší uchycení motoru, vše jsem si navrhl sám ve spoluprací s kamarády.

Vysazení motoru

Prý tam máte také záchranné zařízení? Tedy záchranný systém, který umožní, když se s letadlem něco ve vzduchu stane, abyste přistál na padáku.

Záchranný nebo padákový systém jsem tam už měl. Ultralighty jsou v tomto unikátní, že máte možnost si to do svého letadla zabudovat. Je to systém, který v případě jakékoliv nouze pilot aktivuje. Pomocí rakety se vytáhne padák a snesete na padáku. Je zajištění pro přežití pilota, ale letadlo je většinou nějakým způsobem poškozeno. Zatím jsem to ale naštěstí použít nemusel.

Dostal jste se někdy ve vzduchu do svízelné situace?

Snažím se dobrodružným situacím vyhýbat. To představuje kvalitní předletovou přípravu, za druhé technický stav stoje, aby byl v pořádku. Ale jednou mi vysadil motor, takže jsem dosedal na zem bez motoru. Bylo to velice rychlé, nestačil jsem se ani nadít a už jsem byl na zemi.

Obletěl jste také Slovensko. Když máte dovolenou, tak prostě letíte?

Domluvili jsme se s kamarády, letěli jsme třídenní výlet po Slovensku. Zastavili jsme se na šesti či sedmi letištích. Bylo to příjemné cestování, letělo nás sedm letadel, poměrně velká skupina. To už je těžké na koordinaci, tolik letadel, ale podařilo se. Všichni jsme se vrátili domů.

Kde je to u nás v Česku podle vás nejhezčí z výšky?

Mně se to líbí všude. Teď jsem byl například v Beskydech, ve Frýdku-Místku, tam se mi to líbilo, Beskydy jsou úplně něco jiného, než máme tady my v našich rovinách. Líbí se mi Pálava, líbí se mi České středohoří. To je opravdu pěkné.

Zpíváte si někdy za kniplem?

Spíš nadávám. Když letadlo naletí, tak mu nadávám.

Protože vaším dalším koníčkem, zájmem a vášní je hudba. A rády byste všechny pozval do Lázní Bělohrad. Co se u vás bude dít?

Chtěl bych posluchače pozvat na festival, který se jmenuje Bažina fest. Je to malá akce, vystupuje tam pět nebo šest rockových a punk rockových kapel. Koná se to v pěkném prostředí, v bažině, někdo tomu říká rezervace. Taková hezká, pohodová akce v sobotu 9. srpna.

Tak přijeďte do Lázní Bělohradu, do bažiny. Děkuji za milé povídání o letadlech a létání. Naším hostem byl Jaroslav Deml.