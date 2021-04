Zájmové, pohybové, ale i vzdělávací aktivity. Žákům mají o prázdninách pomoci doučovací kempy

Dohnat učivo, zmenšit vědomostní rozdíly mezi žáky způsobené v době koronaviru výukou na dálku a taky děti zapojit třeba do sportovních aktivit. Právě s tím by měly žákům pomoct letní doučovací kempy. Ministerstvo školství na ně vyčlenilo celkem 100 milionů korun. Resort tak naváže na loňský prázdninový projekt Vzdělávací dny. Praha 19:35 27. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Díky pravidelnému programu se znovu učily, jak si uspořádat čas a také opět získat návyky, o které přišly během distanční výuky. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Oba jsou dis. Mají poruchu čtení, psaní a pravopisu, takže vyhledávám tyto aktivity i v takové hravé formě,“ říká paní Lenka Radiožurnálu.

Své dva syny, devítiletého Ondřeje a desetiletého Martina, přihlásila Lenka už loni na vzdělávací dny do Střediska volného času v Holešově. Jako velmi důležité zmiňuje zařazení pohybových aktivit do programu. „A myslím si, že letos to bude úplně extrémně důležité, protože pohyb není vůbec,“ zdůrazňuje Lenka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o letních doučovacích kempech pro žáky

Středisko volného času TYMY Holešov loni uspořádalo celkem 12 vzdělávacích dnů, kterých se zúčastnilo 180 dětí ve věku od sedmi do třinácti let. Většinu času pracovaly ve věkově smíšených skupinách.

„Byla tam část matematiky, češtiny a nějaké přírodní vědy. Každá skupina během týdne vypracovala projekt, takže na tom spolupracovaly. A vrcholný den byl vždycky pátek, kdy projekt představily,“ popisuje ředitelka střediska Jarmila Vaclachová.

Odpoledne se pak děti věnovaly zájmovým aktivitám, třeba tanci, sportu nebo malování. Díky pravidelnému programu se znovu učily, jak si uspořádat čas a také opět získat návyky, o které přišly během distanční výuky. „Vstávat, připravit se, a pracovat v kolektivu, a spolupracovat. Tyhle věci děti opravdu ztrácí,“ upozorňuje Jarmila Vaclachová.

Dotace od ministerstva

Vzdělávací dny uspořádala loni Asociace školních sportovních klubů s finanční podporou ministerstva školství. Zapojilo se do nich 172 škol a školských zařízení

„Variabilita a kreativita lektorů a ředitelů, kteří dny pořádali, byla obrovská. Znova mi to ukázalo to, že pokud lidem dáte možnost, vytvoříte jim podmínky, jak organizační, personální, finanční, tak jsou schopni pro děti zorganizovat úžasné akce,“ říká prezidentka Asociace Svatava Ságnerová.

Letos chce ministerstvo na vzdělávací dny navázat Letními kempy. V dotační výzvě je celkem 100 milionů korun. Konkrétně Asociace školních sportovních klubů žádá podle své šéfky Svatavy Ságnerové o nejvyšší možný příspěvek - 9 milionů korun.

282 dnů výuky na dálku. ‚V délce uzavření škol jsme rekordmani, návrat bude o to těžší,‘ popisuje redaktorka Číst článek

„Předběžně se nám přihlásilo 375 škol a školských zařízení. Nyní s napětím čekáme na rozhodnutí z ministerstva školství, zda jsme byli vybráni, jaká částka nám bude přidělena. Okamžitě budeme vybrané školy informovat, kolik kempů budou moci realizovat a za jakých podmínek,“ říká Ságnerová.

Ministerstvo školství už dostalo 300 kompletních žádostí, další zhruba stovka organizací je podle resortu ještě dokončuje. Zájem je obrovský. říká ministr školství Robert Plaga za Hnutí ANO.

„Už v tuto chvíli máme velký převis projektů nad prostředky, takže budu jednat s panem premiérem i vládou o tom, abychom prostředky navýšili, protože to mohou být desetitisíce dětí, kterým tímto způsobem pomůžeme přes léto v podstatě s restartem nejenom vzdělávacím, ale i restartem té socializační složky a pohybových aktivit,“ říká ministr školství Robert Plaga (za ANO).

O dotaci na aktivity, které mají během prázdnin pomoct snížit nerovnosti ve vzdělávání, můžou organizace požádat do pátku 30. dubna.