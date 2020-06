Letní tábory jsou nesmírně důležité, sociální vztahy se děti ve škole neučí, říká psycholog Mertin

Letní tábory letos budou jiné než v minulosti. Pořadatelé by měli omezit výlety mimo tábořiště – do měst, na koupaliště nebo na hrady a zámky – dále důkladně zvážit, zda pustí děti do kuchyně a počet účastníků je omezen na 500, u stanových táborů pak dokonce jen 100. Praha 19:41 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní dětský tábor (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Před odjezdem na tábor musí rodiče potvrdit, že se dítě v posledních 14 dnech nesetkalo s nakaženým koronavirem a nemá žádné příznaky infekční nemoci. A na táborech budou panovat „přísnější hygienická opatření“ – co to bude znamenat?

„Budou přísnější, ale ne nesplnitelná. Bude se provádět zvýšený zdravotní filtr, tedy aby nejen děti, ale i vedoucí a další personál byli zdravotně zcela v pořádku,“ uvádí Eva Sedláčková, ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Hygienici prý budou v každém kraji kontrolovat dodržování osobní i provozní hygieny jako je mytí rukou a důsledná sanitace prostor tábora. Aktualizovaná pravidla na webu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

Pokud by se u některého z účastníků prokázal koronavirus, neznamená to podle Sedláčkové automaticky konec tábora. Hygienici by v místě provedli šetření a podle situace by se případně přijala další epidemiologická opatření.

Děti to zvládnou

Podle odhadů České rady dětí a mládeže bude letos letních táborů zhruba o desetinu méně než loni.

„Většina našich táborů je vyprodaných. Pozítří začínají naše tábory pro maximálně 500 lidí napříč republikou a všechny jsou plně obsazené,“ popisuje pro Plus předseda táborového spolku Děti bez hranic Josef Valtr.

Organizace táborů letos podle něj není o mnoho složitější než v minulých letech, potvrzuje ale, že v březnu a v dubnu byl zájem ze strany rodičů nižší. Ovšem od května je opět zvýšený zájem: „Rodiče cítí, že si potřebují oddechnout. A totéž i děti,“ podotýká Valtr.

„Možná je to přání otcem myšlenky, ale řekl bych, že tábory budou principiálně stejné jako jindy.“ Václav Mertin

„Vrstevníci dětem scházejí a tábor je jednou z dobrých možností,“ přitakává dětský psycholog Václav Mertin s tím, že jsou důležité i pro rozvoj sociálních dovedností.

Podle něj se totiž školy ve výuce na sociálně-emoční vývoj dětí dostatečně nezaměřují: „To, že děti mohou strávit několik týdnů v jiném prostředí, je nesmírně důležité. Odpadá tam ten tlak vyučování, který jim zabírá velkou část energie a času,“ zdůrazňuje.

Tábory se letos přesto konají za mimořádných okolností, děti na ně mnohdy pojedou v rouškách a po příjezdu jim například budou měřit teplotu. Nebude to pro ně stresující? „Děti jsou velmi flexibilní. Pokud se to odehraje v přátelské atmosféře, tak to naprosto zvládnou,“ uklidňuje.