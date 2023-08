Výchova stejnopohlavními páry nemusí být pro děti ideální, tvrdí senátorka Chalánková

S heslem „Tradičnější, než si myslíte“ začíná letošní festival Prague Pride. Je na čase zvážit, jestli tradiční pojetí rodiny odpovídá stavu současné společnosti? Ředitelka programu festivalu Veronika Dočkalová je přesvědčena, že neodpovídá, nezávislá senátorka Jitka Chalánková naopak věří, že svazek muže, ženy s dětmi je cíl, ke kterému máme vždy směřovat. Praha 13:41 7. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přehlídka má připomenout historii hnutí LGBT+ lidí za rovnoprávnost, soustředit se chce i na osvětu proti homofobii a transfobii | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Proměna společnosti se děje neustále. Přestává být tradicí diskriminace a opovrhování LGBTQ+ lidmi a vzniká nová tradice respektu k této skupině lidí, protože jsme tu byli vždy,“ uvádí v Pro a proti Dočkalová.

Je na čase revidovat tradiční chápání rodiny ve prospěch LGBTQ+ komunity? Debatují aktivistka Veronika Dočkalová a senátorka Jitka Chalánková

Podle ní je škoda rodinu uzavírat do rámce tradičních představ a forem typu otec, matka a děti. „Relevantní jsou všechny formy rodin.“

Chalánková připomíná, že tyto názory zastávají lidé z „nevoleného spektra“ a zejména z různých nevládních organizací. „A tyto jsou také mimochodem bohatě saturované penězi,“ tvrdí politička.

Proč záštitu nad Prague Pride převzali někteří vrcholní čeští politici včetně ministrů, senátorka prý nechápe. „Já jsem ve volební kampani slíbila, že budu hájit rodinu tvořenou otcem, matkou a dětmi.“

„Výchova stejnopohlavními páry nemusí být skutečně pro děti ideální,“ pokračuje politička. „Ale žádají o stejné dotace, úlevy ze strany státu v daňové oblasti jako tradiční rodiny. Každé dítě má svého otce a matku, má právo znát své rodiče a být jimi vychováváno. Tato práva dětí jsou tu porušována.“

Dočkalová má ale prý opačnou zkušenost, zná mnoho stejnopohlavních rodin se šťastnými dětmi. „Takže si vůbec nejsem jistá, o čem se teď mluví. Navíc studie zkoumající situaci dětí ze stejnopohlavních rodin neprokázaly žádný neblahý vliv, naopak tyto děti bývají tolerantnější.“

Manželství jako základní lidské právo

Studie lze v propagandě různě zneužívat, odmítá ředitelčin argument senátorka. „A výzkumy veřejného mínění, které ukazují většinovou podporu manželství pro stejnopohlavní páry pro mě nehrají žádnou roli. Naše společnost je tolerantní k těmto lidem jako k jednotlivcům, ale je třeba chránit děti.“

„Právo na život a nediskriminaci jednotlivce platí pro všechny, ale manželství založené na svazku muže a ženy je jiná kapitola a do základních lidských práv nepatří. Já ani nechápu, proč se dožadují zakotvení homosexuálního manželství. To je oblast, která ani politikům do rukou nepatří, je to oblast vyšších hodnot,“ shrnuje svůj postoj Jitka Chalánková.

LGBTQ+ komunita nežádá nic speciálního, vysvětluje ředitelka. „Chceme jen mít stejná práva a podmínky jako ostatní, a tak i uzavřít manželství, což také může zvýšit prestiž této instituce, která postupem času upadá.“

„Je čas na manželství pro všechny, na to, aby česká společnost vyslala zprávu, že je pro rodinu, pro rovnost, pro pečující, věrné a dlouhotrvající vztahy, že chce vytvářet podmínky, ve kterých se dobře vyrůstá dětem, tedy že naše společnost podporuje dobrý život těch, kteří v ní žijí,“ věří Veronika Dočkalová.