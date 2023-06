Naděje pro zámek v Libějovicích na Strakonicku. Chátrající barokní památku koupili noví majitelé

„Pořídit si zámek v plánu nebylo. To nás nenapadlo, ono to nějak vyvstalo z toho, že se nám tady líbilo. Před více než třemi lety jsme sem začali každý týden chodit, začali jsme zjišťovat víc a víc,“ vypráví Michal Kiktavý, který takzvaný Nový zámek v Libějovicích koupil s partnerkou Máriou Hrablíkovou.

Na podobě památky se podepsaly dlouhé roky bez péče i různá využití. Jsou tu místa s vojenskou dlažbou, graffiti, opadanou omítkou, v jedné místnosti zaujme malovaný strop, uprostřed kterého ale září zářivky.

Jaké využití bude mít památka v budoucnu, zatím noví majitelé neví. „Nejsme žádní developeři ani lidé, kteří by to měli dopředu promyšlené. Skočili jsme do toho rovnýma nohama a po hlavě. Chceme ho určitě zachránit, vrátit mu krásu a energii, kterou v minulosti měl,“ říká Michal Kiktavý.

„Letos bychom chtěli záplatovat střechu, která je ve špatném stavu, jsou tam díry. Pak získáme čas na to promyslet, co z toho, jaké využití může zámek mít. Zároveň musíme být realističtí, aby se to nějak ekonomicky dokázalo živit,“ dodává.

Zámek v Libějovicích na Strakonicku byl dlouhá léta opuštěný | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Prohlídky pro veřejnost

Už v několika termínech provázeli partneři památkou i veřejnost. Další prohlídky plánují, termíny zveřejňují na facebookové stránce zámku.

„Přišla spousta nadšenců a velmi pozitivních lidí. Přiznám se, že po obou prohlídkách jsem měla slzy v očích, protože to bylo dojemné, že vlastně cizí lidé chtějí zachránit historickou památku,“ líčí Mária Hrablíková.

Přispět na záchranu zámku v Libějovicích na Strakonicku může každý – dobrovolným příspěvkem, ale třeba i koupí grafik nebo pohlednice zámku. Brzy by se měly v areálu konat i různé kulturní akce.

