Liberecká textilana už roky zarůstá trávou a leží ladem. Teď má šanci stát se ozdobou města

Pro Liberec je to jeden z brownfieldů. Podle nové územní studie se má ale stát moderním centrem s byty, kancelářemi, obchody a vlastním náměstím. Studii si nechal zpracovat vlastník devítihektarového areálu, investiční společnost Middle Europe Investments. Areálem má procházet i tramvajová trať. Liberec 10:51 21. března 2021

Na studii, která pochází z dílny architektonické kanceláře DomyJinak, pracovali bezmála rok architekti Petr Šikola se svým kolegou Václavem Dvořákem. Nejtěžší pro ně bylo přijít s koncepcí, která by zapadala do struktury stávajícího okolí i zástavby. Lokalitu proto rozdělili na dvě.

Jak bude vypadat areál bývalé liberecké Textilany, zjišťovala Jana Pšeničková

Západní část více splyne s městskou zástavbou a navíc zahrnuje také stávající dům Blaupunkt, bývalou soukárnu, která jako jediná po Textilaně zůstala. Před ním by měly vzniknout náměstí a domy, ve kterých budou obchody, kanceláře a v horních patrech i byty.

Druhá část, ta východnější vyroste mezi sídlištěm Králův Háj a Broumovská a nabídne hlavně rezidenční bydlení. To počítá jak s malými byty pro mladé lidi, tak i s rozlehlými apartmány pro bohatší klientelu. Dohromady by jich mělo být dvanáct set. „Jako první je zatím plánovaná etapa, která je na západní části, to znamená u vodní plochy. Etapizace pak postupuje směrem k městu. Ta vodní plocha toho stávajícího rybníka je využitá tak, že otevřeným korytem prochází voda urbanizovaným prostorem,“ upozornil architekt Petr Šikola.

Textilana Liberec vizualizace - nadhled od severu, k sídlišti Broumovská | Foto: archiv Petra Šikoly | Zdroj: DOMYJINAK architekti

Celý areál bude průchozí. Předseda správní rady společnosti Middle Europe Investments Peter Winkelman počítá s tím, že s výstavbou prvních dvou domů pro rezidenční bydlení by se mohlo začít za dva roky. Teď totiž začne vznikat dokumentace pro územní rozhodnutí a na jejím základě pak dokumentace pro stavební povolení. Výstavbu chce developer rozdělit do čtyř etap během deseti let.

Celková investice vyjde odhadem na čtyři miliardy korun, výstavba prvních domů bude stát zhruba tři sta milionů korun. Plány počítají i s bývalou soukárnou, takzvaným Blaupunktem. Jaké bude její využití, v tom ještě investor jasno nemá.

„Chceme se zeptat lidí, co by tu mohlo být. Je možné, že pro ni najdeme nějaké komerční využití, i s možností, že by v horních patrech byly byty. Anebo by tu mohlo být třeba technické muzeum,“ uvedl Winkelman. V komerční části, která bude blíže centru města má být i velký parkovací dům.

Textilana Liberec vizualizace - nadhled od severu, k centru města | Foto: archiv Petra Šikoly | Zdroj: DOMYJINAK architekti

Koncept územní studie byl představený už i Radě architektů města, která s ní vesměs souhlasí, a podle jejího vedoucího Jiřího Janďourka jde správným směrem. Liberečtí radní už schválili také její dopravní část. Areálem totiž prochází tramvajová trať do Jablonce nad Nisou. Její trasa se sice nijak nezmění, změnit se ale musí její charakter.

„Dnes tím územím projíždí tramvaj rychle, protože je to území nikoho. V novém projektu bude tramvaj ukotvena v té městotvorné podobě. Je to víceméně technicistní záležitost. Tím, že tramvaj pojede pomaleji, bude cesta mezi Libercem a Jabloncem trvat třeba o minutu déle,“ přiblížil náměstek primátora Jiří Šolc ze Starostů pro Liberecký kraj.

Textilanu založil ve druhé polovině 19. století průmyslník Johann Liebieg. Ještě na počátku 90. let 20. století byl podnik největším výrobcem vlněných tkanin v republice a výroba v ní skončila v roce 2001.

Další roky už patřily demolicím všech budov, až na jednu, už zmiňovaný Blaupunkt. V roce 2005 padnul i osmdesátimetrový tovární komín. Bývalý majitel měl totiž s areálem velkolepé plány, vyrůst tady mělo zábavní a obchodní centrum za více než miliardu korun. Z toho ale sešlo a na podzim roku 2018 se novým vlastníkem stala společnost MEI.

