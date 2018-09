Už ve školce jsem řídila děti, vzpomíná Libuše Šmuclerová

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem pondělní Osobnosti Plus je Libuše Šmuclerová

„Už ve školce jsem řídila děti. Bylo mně pět a měli jsme skvělé paní učitelky, které s námi nacvičovaly malá dětská představení. Když jsem neměla roli, kterou jsem potřebovala, dělala jsem paralelně role s dětmi, které je dostaly. Pak už jsem to dělala v dalším životě automaticky,“ vzpomíná.

Zkušenost, emoce, empatie

Expertka, která stála u začátků první soukromé české televizní stanice a později působila jako její generální ředitelka, své povolání považuje za součást životního stylu.

„Do jisté míry člověk v našich profesích už neumí odlišit, kde končí práce a kde začíná soukromí. Jdu třeba po ulici, něčeho si všímám a nelze říct, že je to pracovně nebo v osobním volnu. A přitom ani netuším, kde budu daný vjem vyhodnocovat. I to, že jsem teď v rozhlase, mně dává jeho obraz a dělám si postřehy o tom, co je, jak funguje, koho tu potkávám...,“ říká a k tématu dodává:

„Média jsou pro mě křížením všech oborů, všech vjemů. Musíte tam začlenit všechno, co znáte: zkušenost, emoce, empatii a tisíc dalších věcí.“

Člověk je v naší branži lepší než počítač

Šmuclerová se zamýšlí i nad komplexností žurnalistické práce v kontextu technologického vývoje.

„Nedávno mně jeden kolega, strašně chytrý programátor, vysvětloval, že by šla média naprogramovat. Měli jsme pak o tom skutečnou při. Tvrdila jsem, že média naprogramovat nelze. Vědět a vložit do stroje všechny vstupy, které člověk při mediálním rozhodování musí zohlednit – jaké je to médium, v jaký vysílací čas, v jaké souvislosti, za jakou cenu, jaké je počasí, jestli je po výplatě, pro jakou cílovou skupinu... Je to obrovská entita informací. Než by tohle počítač všechno dal dohromady, člověk to udělá lépe,“ vysvětluje.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Dozvíte se, jestli není Libuše Šmuclerová po letité náročné kariéře ve světě médií unavená, nebo proč do své práce často vkládá vášeň.

Libuše Šmuclerová narodila se 11. ledna 1963 v Podkrkonoší

vystudovala gymnázium v Nové Pace, poté Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze

poté nastoupila do redakce programů v Československé televizi, kde se v roce 1988 podílela na vzniku vysílání pro mladé Studio Kontakt

v roce 1993 přešla do nově vznikající TV Nova, kde působila až do roku 2004 na pozicích dramaturgyně, programové ředitelky a posléze výkonné ředitelky a jednatelky

v letech 2005 a 2006 vybudovala ve funkci výkonné ředitelky spolu se svým tehdejším manželem Romanem Šmuclerem síť klinik estetické medicíny Asklepion

od března 2007 působí jako generální ředitelka největšího tuzemského multimediálního vydavatelství Czech News Center