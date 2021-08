Lidé v bytové nouzi se buď o příspěvek požádat stydí, nebo o něm vůbec nevědí, upozorňuje analytik

Nová studie Bydlení jako problém poprvé odhaluje život až milionu českých domácností. 62 tisíc rodin se totiž dostalo do bytové nouze. „Za bytovou nouzi jsme považovali situaci, kdy člověk nebydlí ve standardním bydlení. Patří sem lidé na ulici, ale také na ubytovnách, kde často nemají ani vlastní koupelnu nebo kuchyň. Také ti, co bydlí v nevyhovujících bytech,“ popisuje spoluautor studie a hlavní analytik iniciativy Za bydlení Jan Klusáček. Interview Plus Praha 17:39 19. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve velkých městech, jako jsou Praha a Brno, navíc roste počet seniorů, kteří se dostávají na ubytovny. „Myslíme si, že je to proto, že rostou náklady na bydlení, takže je neuplatí, přitom nečerpají příspěvek na bydlení,“ vysvětluje Klusáček v Interview Plus.

Příspěvek, který by seniorům mohl pomoci, podle analytika nečerpá osm z deseti oprávněných domácností.

„Máme tady obrovský nevyužitý potenciál,“ myslí si. „Přitom jsme vyloučili ty, kteří by si mohli přijít jen k několika stovkám. Ve skutečnosti by si velká část domácností, mohla přijít až na tří až čtyřtisícový příplatek, což pro ně může být výrazná pomoc. A to mluvíme o průměrné částce.“

„Velká část veřejnosti vůbec o příspěvku neví, přitom příspěvek na dítě čerpá úplně každý,“ upozorňuje.

„Je to odpovědnost státu. A pokud je v Česku problém s velkými náklady na bydlení, tak má stát nástroj v podobě této dávky,“ odpovídá na otázku, kdo je odpovědný za malou informovanost.

Stigma peněz z Úřadu práce

Analytik Klusáček připouští, že aby byl spravedlivý, musí dodat, že mnoho lidí se stydí o pomoc státu vůbec požádat, zejména senioři. „Bude to hrát velkou roli. I to, že pokud v médiích politici hovoří o dávkách, tak je to zásadně v negativním světle.“

„Naše studie teď dává příklad: podívejte se, máme tady tento nástroj, který může dostupnost bydlení pomoci vyřešit,“ tvrdí Klusáček.

Přidává i příklady státní podpory za pandemie, o které lidé informováni byli, ale v drtivé většině se týkaly podnikatelů.

„Taky ošetřovného, ale u příspěvku na bydlení je tam stigma spojené s Úřadem práce. Ošetřovné vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení. Tento zdánlivě marginální rozdíl je ale pro řadu lidí stigmatizující,“ doplňuje.

Až milion Čechů

Podle studie, která probíhala v roce 2019, tudíž neobsahuje data za covidovou krizi, je v bytové nouzi téměř milion Čechů a Češek, tedy každý desátý. 190 tisícům z nich hrozí ztráta bydlení a až 350 tisíc domácností nadměrně zatěžují náklady na bydlení.

Do skupiny nevyhovujících obydlí studie zahrnuje i byty bez základního vybavení, kde se v zimě netopí, i přelidněné byty.

„To jsou taková obydlí, kde na jednoho obyvatele připadá míň než osm metrů čtverečních. Například u rodiny se dvěma dětmi by šlo o byt, který má méně než 30 metrů čtverečních,“ upřesňuje analytik.

Rodinám, které žijí v nevyhovujících bytech, jsou pak i odebírány děti. „Ukazuje se, je to velmi časté. Hlavně u umisťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou známy jako Klokánky. Máme statistiky, podle kterých jde o dvě třetiny dětí, které se do Klokánků dostanou,“ uzavírá.

Celé Interview Plus si poslechněte v audiu, ptal se Lukáš Matoška.