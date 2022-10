Trussová doporučila králi Karlovi III. aby se neúčastnil klimatické konference. Panovník jí vyhověl

Britský král Karel III. na přání premiérky Liz Trussové zrušil cestu do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde se od 6. do 18. listopadu koná klimatická konference COP27. Karel III., proslulý svým zájmem o klimatické otázky, na mezinárodním sjezdu chtěl pronést projev. Své plány ale změnil po soukromé audienci Trussové v Buckinghamském paláci, napsal list The Times.

