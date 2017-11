Loni si užila jízdu na Harleyi. Letos by si seniorka z Polné přála zažít jízdu ve formuli

Už jen tři dny zbývají do otevření seznamu přání opuštěných seniorů v Česku. Ty budou plnit tisíce Ježíškových vnoučat, které lační po tom vybrat si konečně svého dědečka nebo babičku, kterým splní přání. Trochu náročnější, ale zato dobrodružnější sen pochází z domova v Polné, kde už Ježíškova vnoučata plnila přání loni. Ježíškova vnoučata Polná (Kraj Vysočina) 18:18 11. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Ježíškova vnoučata. Splněný sen paní Lídy z Polné - jízda na motorce Harley | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

Paní Lída si loni přála jízdu na Harleyi. Ta se jí splnila. „Byla jsem úplně nadšená. Vůbec jsem s tím nepočítala,“ vzpomíná seniorka. K jejímu domu v Polné nakonec přijela dokonce celá kolona těžkých strojů.

„Když jsem viděla, co si paní Lída přeje, a věděla jsem, že to můžu ihned splnit, tak jsem si řekla, že prostě musím. To je osud, že jsem takové přání našla,“ říká paní Martina, která se loni stala Lídiným Ježíškovým vnoučetem. „Když jsem pak slyšela její nadšení, byl to opravdu hřejivý pocit.“

Loni ji Ježíškova vnoučata svezla na Harleyi, letos by si seniorka z Polné přála zažít jízdu formulí. Natáčela Olga Štrejbarová

Paní Lída má na loňskou jízdu vřelé vzpomínky. „Pak jsme jeli na výlet do Pelhřimova. Tam mě vzali na oběd a do cukrárny. Bylo to super! Akorát jsem na to nemohla vlézt, tak mě vždycky Martiny manžel popadl do náruče a posadil mě na to. Říkám, chudák, aby nepřišel o záda!“ směje se seniorka.

A co by si přála letos? „Chtěla bych se svézt ve formuli. Ale to je nesplnitelné!“ odpovídá vesele paní Lída. Na otázku, jestli se nebojí, že ji z toho „klepne pepka“, se jen ještě víc rozesměje. „Mně se líbí, jak tam ti kluci jezdí. Ráda se na to dívám,“ dodává.

Jestli se letošní přání paní Lídě z Polné splní, rozhodnou Ježíškova vnoučata – tedy vy. Už 13. listopadu v 13:11 najdete seznam přání na webu jeziskovavnoucata.cz.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem bude snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Je to jednoduché, sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.