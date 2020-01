Historik Navara: S minulostí jsme se dodnes nevyrovnali. Komunistický režim byl dost chytrý

„Problematická je hodnota právního státu, kterou mnoho lidí ani jako významnou hodnotu necítí,“ říká Luděk Navara, host Osobnosti Plus.

„Právní stát je velmi důležitý. Například ve východní části Německa byli po pádu Berlínské zdi vyměněni skoro všichni soudci. U nás jsme neměli většího bratra, odkud bychom brali nové posily. Takže naši soudci zůstali ve svých funkcích,“ dodává.

I přesto − k vypořádání se s kauzami zločinců, které se odehrály za železnou oponou a otevírají se až dnes, se i v Německu muselo čekat na výměnu generací.

„Dá se to srovnat i s případem Rakušana Kurta Waldheima, který byl ve vysokých mezinárodních funkcích a dokonce i rakouským prezidentem. Najednou se ukázalo, že má podivnou minulost a byl i obviněn z účasti na páchání válečných zločinů,“ upozorňuje.

Komunismus byl velmi chytrý

Podle Navary je třeba dbát výrazně na občanské a politické vzdělávání a vysvětlování Ústavy, práva i historie.

„Domnívám se, že to souvisí s tím, že jsme rezignovali na to, abychom veřejnosti dostatečně razantně vysvětlovali podstatu komunistického režimu. Byl totiž velmi chytrý, dokázal být represivní, aniž by se choval na první pohled násilnicky. V 70. a 80. letech se to odehrávalo za zdmi věznic, anebo v hraničním pásmu,“ líčí.

Dále upozorňuje na fakt, že se na hraniční čáře umíralo, a to až do samého závěru komunistické éry. Většina to ale neviděla.

„Můžeme se opět podívat do sousedních zemí − do Německa, Polska i Maďarska. Tam všude jsou památníky nebo muzea totality, která u nás chybějí. A to je veliký problém,“ uzavírá téma.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí.