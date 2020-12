Do fronty na vlek jen s rouškou a rozestupy. Jak bude vypadat letošní lyžařská sezona?

Počítáte s tím, že bude limitovaný počet lidí na sjezdovce nebo v areálu?

Vycházíme z toho, že na sjezdovce je člověk v jakémsi „skafandru“. Budeme chtít, aby měl roušku, což je u lyžařů především šátek, který chrání nos a ústa. Budeme to chtít v místech, kde se lyžaři potkávají, především v řadách u lanovek a vleků. Při sjíždění dolů a při větších rozestupech než dva metry samozřejmě ne.

Jízda dolů riziková není, soustředili jsme se proto na fronty. Máme dvě možnosti. Buď si management front, tedy koridory s odstupy dva metry, bude řešit skiareál sám, nebo ministerstvo zdravotnictví navrhlo systém, aby počet lidí ve středisku odpovídal kapacitám dopravního zařízení.

Počet lidí by se tedy neodvíjel od rozlohy sjezdovky, ale od kapacity vleků a lanovek?

Je to tak.

Říkal jste, že problémem je hlavně čekání na lanovku. Dokážete ale nějak zabránit tomu, aby se netvořil onen známý chumel u lanovky a vleku?

Tento chumel budeme chtít korigovat prostřednictvím koridorů – tak, že to zaměstnanci provozovatele budou aktivně řídit, aby chumel nevznikl. Bude to chtít i odpovídající disciplínu ze strany zákazníků.

O kolik může být v centru méně lidí?

Pokud dojde k číselným omezením, může to být na úrovni 25 nebo 30 procent návštěvnosti. To se týká lyžování. Omezeno samozřejmě bude stravování, na to máme tabulku PES. Je možné, že zákazníků takto ubude – například proto, že nebudou lyžovat až do tří, čtyř hodin, protože malé děti budou chtít jít do tepla. Sezona bude tímto poznamenaná, to víme.

