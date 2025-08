Málo dětí? Máme velké rezervy v rodinné politice, upozorňuje demografka

Česko vymírá. Narodilo se nejmíň dětí v historii měření nebo od vzniku Československa. Takové titulky letos na jaře visely nad články o klesající porodnosti. Podle Českého statistického úřadu se totiž v loňském roce narodilo něco málo přes 84 tisíc dětí. Překvapilo vás to jako demografku, nebo je to něco, co se dalo čekat?

Nejdřív bych ráda řekla, že Česko nevymírá. Sice to pořád vídáme v novinách, ale musíme si uvědomit, že ČR má v současné době skoro 11 milionů obyvatel, což je opravdu nejvíc, co jsme kdy v mírových dobách měli. A je až s podivem, že od vzniku republiky v roce 1918 máme pořád plus minus deset milionů obyvatel i přes všechny politické zvraty, když tedy vynechám období po druhé světové válce a odsun tří milionů Němců.

Na druhou stranu příčinou je asi spíš migrace, příchod nových obyvatel…?

Přesně tak. Od roku 1990 se po větší část doby rodí méně dětí, než kolik umírá lidí. Na druhou stranu máme po celou dobu takzvané kladné migrační saldo, co znamená, že se do ČR přistěhuje víc lidí, než se vystěhuje. A díky tomu počet obyvatel celkově narůstá. To, že se bude rodit málo dětí, se dalo čekat. Není to až tak překvapivé, protože v současné době vstupují do reprodukčního věku velmi málo početné generace devadesátých let. Máme tedy relativně málo potenciálních rodičů. To, co se nečekalo, je, že bude pokles tak prudký, protože velmi rychle klesá úroveň plodnosti. Sešly se tedy dva faktory – máme početně slabé generace v reprodukčním věku, a zároveň poměrně výrazně poklesla intenzita plodnosti.

Porodnost klesá už asi čtvrtým nebo pátým rokem v řadě, a to výrazně. Podle Českého statistického úřadu se v roce 2021 v Česku narodilo 111 tisíc dětí a následující dva roky to klesalo po desetitisícech, v roce 2023 došlo k poklesu na 91 tisíc. Loni to bylo 84 tisíc. Do roku 2023 se to přitom pohybovalo nad 110 tisíci. O čem to vypovídá? Dá se říct, co může za ten zlom?

Vypovídá to o tom, že se oba faktory mění. Klesá nám počet potenciálních matek, který ale klesá už od roku 2012. Důvodem, proč jsme dlouho zůstávali na hladině okolo 110 tisíc, je, že až do roku 2021 hodně narůstala intenzita plodnosti. Když počítám věk, kdy je realizována dominantní část plodnosti, tedy mezi 20 a 39 lety, tak jsme měli čím dál tím méně žen, ale jejich plodnost narůstala – z nějakých hodnot 1,4 okolo roku 2012, 2013…

Měly více dětí.

Přesně tak, až na tu velmi vysokou hodnotu 1,83 v roce 2021. Bylo to nejenom tím, že zakládaly rodiny a měly první děti. Narůst byl způsoben především tím, že se rodiny rozrůstaly o děti druhého a třetího pořadí. Takže pokud by v tomto období nenarůstala úroveň plodnosti, tak bychom pozorovali pokles počtu živě narozených dětí výrazně delší dobu. Zlom nastal po roce 2021, kdy se tato generace matek vyčerpala a mladší ženy začaly rodičovství znovu odkládat. Vidíme tady velký pokles v plodnosti prvního pořadí, tedy prvorodičky. Do toho nastoupily všechny vícenásobné krize – ekonomická nejistota, narůstající inflace, dopady covidových omezení, energetická krize nebo válka na Ukrajině. Velmi výrazně se tedy proměnilo časování a plánování zakládání rodiny.

Co se týče úrovně plodnosti – loni to bylo 1,37 dítěte na jednu ženu, v roce 2022 pak 1,62. Dá se z toho usuzovat, že mladí lidé v dnešní době nechtějí děti?

Řekla bych, že tento ukazatel nevypovídá o plánech nebo tužbách, ale o reálném chování. Pokles je o to výraznější, že ještě v roce 2021 jsme měli jednu z nejvyšších úrovní plodnosti v rámci Evropy. Takže z 1,83 je ten pád opravdu rychlý.

To byly covidové roky?

Ano. Spolu s Francií jsme měli nejvyšší úroveň z evropských zemí. Když si vedle toho postavíme všechna možná sociodemografická šetření, tak nám z nich nevyplývá, že by lidé najednou radikálně změnili svůj postoj k rodičovství. Ať se ptáme různými otázkami na plánované počty dětí, tak podíl lidí, kteří říkají, že by plánovali zůstat bezdětní, zůstává velmi nízký. Dominantně i nejmladší generace deklarují, že chtějí mít děti, většina z nich chce mít dvě. Trochu narůstá podíl nerozhodnutých, ale ty nemůžeme dávat dohromady s těmi, kteří děti nechtějí. To je spíš otázka toho, že nemají konkrétní představu. Možná nám ji v šetřeních nechtějí sdělit, ale z tohoto hlediska se reprodukční plány a ideály výrazně nemění.

Ale současně z jednoho z šetření vyplynulo mimo jiné to, že mladí lidé nepovažují rodičovství za něco, co potřebují k naplnění svého života. Jestli se nepletu, tak dnes si to myslí asi 22 procent mladých lidí do 29 let. Před dvaceti lety to bylo 65 procent.

To je přesně výrok z našeho z výzkumu, který se jmenuje „Současná česká rodina“. Neinterpretuji to tak, že by lidé nechtěli děti. Interpretuji to tak – a je to v kontextu s ostatními výroky, které se dlouhodobě sledují – že výrazně narůstá tolerance k různým životním strategiím. Norma rodičovství už není tak silná. Je zcela ospravedlnitelné a společensky akceptovatelné rozhodnout se být bezdětná. A mladí lidé toto artikulují, že je pro ně tolerance k jiným životním strategiím veliká. Jsou to ti stejní respondenti, kteří řeknou, že to není naplnění jejich života, není to nezbytné. Rodičovství je volba. Zároveň nám ale v jiných částech šetření říkají, že děti plánují a ideálně dvě.

Dá se to chápat i tak, že se jim třeba změnily hodnoty nebo životní cíle, že zatímco dřív mít rodinu bylo něco na prvním místě, tak dnes tam mají mladí lidé jiné věci?

Určitě, ale to bych nespojovala s tím tříletým poklesem. Změna hodnot je něco dlouhodobého. Ty se vám nezmění z generace na generaci. Je to určitě pravda, ale nemůžeme tím vysvětlovat to, co se děje v posledních třech letech. V současné době lidé mají daleko širší spektrum možností seberealizace a rodičovství chápou jako jednu z nich, ale nikoli jako tu jedinou. Nechápou jako stigmatizující, když se rozhodnou nemít děti. Je to jejich osobní volba v reprodukčních strategiích.

Hodnotová proměna

Vaše kolegyně Jiřina Kocourková zmiňovala, že kromě toho, že rodičovství je dnes mnohem víc plánovaná záležitost a páry si předtím chtějí zajistit ekonomické zázemí, tak dochází právě i k té hodnotové proměně. Co to znamená?

Hodnotová proměna je sledována dlouhodobě. Když se vrátíme dál do minulosti, tak už na přelomu šedesátých a sedmdesátých let docházelo v zemích severní Evropy k něčemu, co demografové nazvali druhý demografický přechod. Tehdy se opravdu výrazně proměnily hodnoty a partnerské a reprodukční chování mladých generací. K nám se tyto změny dostaly v devadesátých letech. To byl ten první obrovský pokles plodnosti a porodnosti. A to, co vidíme v současné době, jsme viděli už tehdy – nastupující generace začaly vidět jiné priority, kterých chtějí dosáhnout, jako například vzdělávání, pracovní uplatnění, cestování, seberealizace… Výrazně zesílily hodnoty vycházející z individualismu a ustupoval společenský tlak, tedy ta norma, že musím mít děti a musím je mít velmi brzy. Takže to je dlouhodobý trend.

V současné době se výzkumy začínají zaměřovat na to, že tohle nestačí k vysvětlení toho, co se děje. Úroveň plodnosti a počty narozených dětí u nás klesají poslední tři roky, ale třeba v západní Evropě a skandinávských zemích – což byly vždycky země, které díky rozvinutému systému rodinné politiky udržovaly poměrně stabilní a vysokou úroveň plodnosti – už od konce ekonomické krize, okolo roku 2009 začala úroveň plodnosti dlouhodobě stabilně klesat. To bylo něco nevídaného. A už od té doby se diskutuje, co se děje. Začínají se analyzovat teorie, do jaké míry za to může ohrožení nebo pocit nejistoty, a to nejenom z hlediska ekonomického, ale v současné době samozřejmě i bezpečnostního. Do jaké míry je nejistota třeba i v měnících se partnerských vztazích, jejich nižší stabilitě. To může lidi znejišťovat. Ačkoliv se reálně mají dobře – především v severní Evropě, kde nejsou výrazné ekonomické krize, nezaměstnanost mladých lidí a podobně – tak do jaké míry může vnímaná nejistota ovlivňovat právě tyto trvalé závazky.

Další otázka samozřejmě je – a to urychlily technologie a online prostředí během covidu – že se hodně mění partnerské svazky. To, jakým způsobem jsou navazovány, jak jsou stabilní, co od nich partneři očekávají, což taky může bezesporu mít vliv na plodnost. Narůstá nám podíl lidí, kteří deklarují, že jsou single. Přesně nevíme, co za tím je – jestli jsou single dobrovolně, nebo je to situace, která jim třeba úplně nevyhovuje, do jaké míry se mezi těmi, kteří jsou single, schovávají nové typy vztahů, situationships a podobně. To jsou věci, které teprve teď v šetřeních zjišťujeme.

Všechny tyto věci souvisí s hodnotami, s individualismem, s postoji mladých lidí a samozřejmě působí také na plodnost. Ale rovnice si teprve dáváme dohromady, protože to jsou nové věci, o kterých nemáme dostatek informací.

Může hrát roli třeba i to, že žena by dítě chtěla, ale nemůže k sobě najít vhodného partnera?

Rozhodně. Partnerská situace v tom hraje důležitou roli a nemusí to být jenom ženy. Máme i muže, kteří zůstávají třeba mimo trvalé partnerské vztahy. Jsou to trochu starší data, ale ptali jsme se žen nejenom na to, jak vědomě plánují děti, ale i na to, jestli v posunu rodičovství do vyššího věku není neplánovaný aspekt. A vyšlo nám, že u poměrně hodně žen z mladších generací, 1980 a mladší, rodičovství buďto nastalo, anebo ještě nenastalo, ale velmi pravděpodobně nastane později, než by si plánovaly. A tam přestaly být už jen ekonomické důvody, ale vystupovaly právě i důvody partnerské. Typicky nemám vhodného partnera nebo mám vhodného partnera, ale nesouhlasíme spolu ohledně časování nebo počtu dětí, nemůžeme se dohodnout. Nebo dlouhodobě žijí v partnerství a najednou ve věku, kdy už není zas tolik času, se partnerství rozpadne. Takže tam tyhle partnerské důvody potom, za tím, že ženy deklarují, že odklad nebyl plánovaný do té míry, jak se odehrál, to jsou z části také důvody související s partnerstvím.

Zaměřme se na ženy, protože to jsou ony, kdo rodí děti a ve většině případů s nimi zůstávají doma. Už jsme naťukly, že věk, kdy rodí první dítě, se neustále zvyšuje. Teď je to 29 let. Stojí za tím to, co jsme teď zmiňovaly, nebo je tam nějaký další faktor?

Kdybych to shrnula, tak za tím stojí mimo jiné požadavky, které na ně jako společnost klademe. Požadavky, že by člověk měl dosáhnout vzdělání, kvalifikace, měl by získat zkušenost na pracovním trhu, aby byl uplatnitelný, dostatečně flexibilní, aby se měl potom kam vrátit, aby dokázal jistit sebe a rodinu a nevisel na státu. To jsou požadavky, které implicitně na mladou generaci také klademe. Musíme si uvědomit, že v současné době prochází poměrně velký podíl mladých lidí terciárním vzděláním. Podle posledního sčítání tuším…

To znamená vysokoškolské.

Ano, nebo vyšší odborné školy, to se také počítá do terciárního vzdělávání. Takže nemalý podíl populace nám studuje do 24 do 25 let.

Pak dejme tomu tři roky na kariéru…

Takže průměrný věk 29 let při narození prvního dítě, to není úplně pozdě. I s ohledem na to, že člověk zůstává ve vzdělávacím systému docela dlouho. Když se podíváme na Evropu, tak máme spíš mladé maminky, jsme ještě pod průměrem. Takže to není svévole žen, že by to odkládaly. Občas se to tak pejorativně říká kvůli kariérismu, ale systém je teď nastavený tak, že téměř polovina žen okolo třiceti let má terciární vzdělání, takže do 24 nebo 25 let studují.

Zase je to vidět i na datech Národního zdravotnického informačního portálu. Podle jejich statistik je dnes třikrát víc rodiček, které mají vysokoškolské vzdělání, zatímco těch, které mají základní vzdělání, je polovina.

Jasně. Okolo věku třicet let teď sčítání ukázalo, že máme asi 45 procent žen s terciárním, dominantně vysokoškolským vzděláním. To je skoro polovina potenciálních maminek.

A může ženy, které si v současné době zakládají na tom, aby měly dobrou práci a byly zajištěné, aby třeba měly před odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou kariéru, aby se měli kam vracet, odrazovat od mateřství i to, že budou několik let mimo systém?

To je u nás velký problém, že ženy dlouhodobě vyčleňujeme na velmi dlouhou dobu z pracovního trhu. Sice se podařilo drobnými krůčky flexibilizovat možnosti čerpání rodičovského příspěvku, ale co tady zásadně chybí, jsou flexibilní a dostupné služby péče o děti mladší tří let. To pak znemožňuje většině žen skloubit práci a péči. Sice lze spoustu věcí udělat online nebo ve flexibilním časovém režimu, ale v okamžiku, kdy není šance zajistit péči o dítě, tak se to kombinuje velmi těžce. Ani rodiče starších dětí v současné době nemají jistotu, že dostanou tříleté dítě do mateřské školy. A už vůbec ne úderem, kdy jim končí rodičovská dovolená, která jim garantuje možnost návratu do zaměstnání. To je samozřejmě velký problém.

Držíme je – a dominantně ženy, protože muže se nám do péče o nejmenší děti více vtáhnout nepodařilo – dlouho mimo pracovní trh, což samozřejmě při vzdělanostním složení současných mladých žen a při tom, jak se poměrně rychle mění trh práce – z řady profesí není možné vypadnout na tři nebo na šest let – může být velká bariéra. Plus samozřejmě v současné době, kdy se výrazně zhoršila dostupnost bydlení, jak vlastnického, tak nájemného, tak dopředu kalkulovat s tím, že na velmi dlouhou dobu, několika let, vyjde rodina s jedním příjmem, je taky jedna z velkých bariér.

Jak těžký je pro ženy návrat do pracovního procesu po rodičovské dovolené? Můžou to být tři roky, šest let, ale v případě, že má žena třeba tři děti po sobě, tak třeba i devět nebo deset let. S čím se ženy v této situaci potýkají?

Nevím z hlavy přesná čísla, ale vím, že je poměrně velký podíl žen, které se nevrátí na své původní místo, protože to není možné. Buď z jejich strany, nebo ze strany zaměstnavatele. I když tu de iure určitá ochrana pracovního místa je, tak takto velký výpadek v řadě profesí prostě není možný. Spousta žen se to samozřejmě snaží nějak kombinovat, zůstat v kontaktu se zaměstnavateli. Řada zaměstnavatelů má programy pro to, jakým způsobem se ženami udržet kontakt, zapojit je na částečné, flexibilní úvazky a podobně. Ale to, že rodiny nemají možnost volby, jak to skloubit podle své konkrétní situace a podle toho, co vyžaduje zaměstnání, je velmi limitující.

Co může pomoci?

Jaké demografické a společenské dopady může klesající porodnost mít?

Předně je to demografické stárnutí populace. To probíhá dvěma hlavními kanály. Jednak se nám prodlužuje naděje dožití. Když vynecháme covidové období, kdy prudce poklesla, tak se nám stále naděje dožití prodlužuje, a zároveň nám výrazně klesají počty živě narozených dětí. Mění se tedy věková struktura populace – relativně nám narůstá podíl osob v postproduktivním věku, 65 a více let, a klesá a bude klesat podíl a počet osob v produktivním věku. To má samozřejmě dopady na všechny systémy, které jsou průběžně financované. Zároveň teď vidíme, že za výrazným propadem v počtu narozených dětí je částečně to, že jsme zažili tento velký propad v druhé polovině devadesátých let. Takže početně velmi slabá generace je teď ve věku rodičovství.

Čímž se dostáváme k tomu, co jste říkala už na začátku, že se tenhle pokles dal očekávat…?

Ano.

Zanedbal něco v tomhle ohledu stát? Mohl se na to připravit, nebo tomu nějak zabránit?

Poklesu obecně podle mě zabránit nemohl. Nikdo nemohl čekat, že přijde covid, válka na Ukrajině a ekonomické aspekty s tím vším související. Na druhou stranu vždycky říkám, že dobře propracovaná rodinná politika je nezbytný předpoklad. Není to samospasné, ale je to nezbytné pro to, abychom mohli vůbec uvažovat o tom, že lidé budou schopni naplnit své reprodukční plány tak, jak je mají a nebudou narážet na bariéry. A tam si myslím, že máme veliké rezervy. Vyčleňujeme otce z péče o děti, na dlouhou dobu vyčleňujeme ženy z pracovního trhu a nenecháme je rozhodnout se podle svých možností a potřeb. Tam se dalo udělat daleko víc.

Od roku 2024 se zvýšil rodičovský příspěvek na 350 tisíc korun. Ale vzhledem k tomu, jaké faktory vedou k poklesu porodnosti, tak finanční motivace asi není úplně ta správná…?

Finanční motivace je jeden střípek. V žádné zemi nebylo prokázáno, že by dávky nebo to, jakým způsobem chceme peníze, které dáváme rodinám, zaobalit, dlouhodobě ovlivnily porodnost.

Jak to tedy vyřešit?

Víme, co v současné době lidé jasně artikulují – musí být z jejich hlediska splněné podmínky pro to, aby o rodičovství vůbec uvažovali. Musejí mít bydlení, to znamená politika dostupného bydlení a s tím se pracovat dá. To jsou například startovací byty pro mladé rodiny, což u nás není, i když se o tom už dvacet let mluví. Zároveň spousta mladých vzdělaných lidí nechce na dlouhou dobu vypadnout z pracovního trhu. Chce si zachovat kontakt a částečně pracovat. U nás je to stále polarizováno, že rodiče – dominantně ženy – jsou doma s dítětem. Panuje představa, že když pracují, tak je dítě osm hodin denně ve školce a rodič je na celý úvazek v práci. Spousta lidí to ale takhle nedělá a ani nechce. Flexibilní formy a částečné úvazky dovolují kombinovat daleko vstřícněji jak vůči potřebám dětí, tak rodičů. Ale v okamžiku, kdy systém není dostatečně robustní, nejsou tam různé druhy služeb dostupných a flexibilních, tak mají rodiče velmi omezené možnosti.

Máme tady také sousedské hlídání, možností dětských skupin…

To ale funguje ve velkých městech. Ano, jsou tady různé klubíky, malé soukromé školičky, ale je to poměrně drahé, protože nefungují odpočty z daní, příspěvky a podobně. To je jedna věc. Zároveň jsou tyto služby tam, kde je poptávka, takže v řadě míst tohle absolutně chybí.

Dá se říct, jak dlouhý bude pokles porodnosti a jestli se to v dohledné době otočí?

V příštím výhledu, který můžeme odhadovat, bude pokles pokračovat právě proto, že se do reprodukčního věku nasouvají početně slabé ročníky druhé poloviny devadesátých let. A musely by svoji úroveň plodnosti výrazně navýšit, aby se počet živě narozených dětí zastabilizoval nebo se vrátil třeba k devadesáti tisícům. Takže v současném výhledu pěti šesti let bude pokles spíš pokračovat.