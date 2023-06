Do malého bytu se musí vejít velký. Kupujte metry kubické a jděte do výšky, doporučují architekti

Dvacetimetrový byt navrhl Jakub Heidler sám pro sebe v době, kdy začínal pracovat jako architekt. „Je potřeba hodně uklízet, protože jinak je v malém bytě o to méně prostoru,“ glosuje.

„Tehdy to byla pro mě taková deklarace, že fyzický prostor v malém bytě není až tak podstatný pro život mladých lidí. Že jde především o to, v jaké lokalitě bydlí, jací jsou sousedé, kolik je v interiéru světla a jestli je orientovaný do ulice, nebo ne,“ vysvětluje architekt.

Dnes ale žije s rodinou ve větším. „I když jsem tam bydlel, tak jsem jezdil na víkendy pryč, protože trávit víkend ve 20 metrech není nejlepší,“ uznává.

Do malého bytu je totiž potřeba umístit zhruba to, co do bytu velkého.

„Do 20 metrů musíte umístit byt o 80 metrech, jenom sdružujete funkce. V každém bytě potřebujete koupelnu, záchod, kuchyni, jídelnu, obývák, ložnici, vstupní část. Navrhujete stejný počet zásuvek, spotřebičů, mnohdy stejné množství svítidel,“ vyjmenovává Heidler.

„Je to strašné množství práce. Nakombinovat to do skvěle vyladěného transformera, který se umí přizpůsobit každodenní činnosti, je hrozně obtížné,“ shrnuje.

Problém je například s postelí, kterou je potřeba buď sklápět, nebo umístit do patra. „Malý byt se nekupuje na metry čtvereční, ale na metry kubické. Pokud máte možnost, jděte to výšky,“ radí Heidler.

„Naopak koupelna bývá v malých bytech docela zajímavým prvkem. Dá se prosklít. Může se úplně otevřít do prostoru, když je člověk hodně odvážný. Dá se tam pracovat s potíráním hranice toho, kde končí obývací pokoj a kde koupelna. Nebo to může splynout v jedno,“ navrhuje Heidler.

Velké projekty

Od svého vzniku před deseti lety studio Reaktor vyrostlo a dnes navrhuje především kanceláře velkých firem, bytové domy nebo luxusní wellness rezorty.

Dům tance uvnitř | Zdroj: Reaktor

„Jsme rádi, když máme zadání většího charakteru než právě malé byty. V malých bytech si člověk vyzkouší spoustu detailů, technických možností i prostorového nepohodlí. A to pak rádi zužitkováváme ve větších projektech, kde je prostoru i peněz víc,“ vyzdvihuje Heidlerův kolega ze studia Reaktor Jan Kačer.

Je to právě on, kdo se ve studiu Reaktor řeší tabulky a peníze. Ačkoliv bývají pracovní podmínky mladých architektů často náročné, v Reaktoru se jim snaží vycházet vstříc.

„Když už někdo zůstane déle, tak dostane adekvátně zaplaceno. A když stráví víkend, tak má jackpot,“ dodává Kačer.

Poslechněte si celý díl podcastu, audio je nahoře v článku.