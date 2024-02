Máme tendenci často hodnotit, kdo si co zaslouží. To, že jsou Češi brblalové, je známá věc, říká sociolog

Jaké příběhy si o sobě jako Češi říkáme? Tuhle otázku si klade sociolog Martin Buchtík ve své nové knize Různá vyprávění o jedné společnosti. Shrnuje v ní výsledky několika výzkumů veřejného mínění z posledních let a tvrdí, že jako společnost vnímáme stav země možná černěji, než jaký doopravdy je. A taky, že se na sebe koukáme dost přísnýma očima. Vlna Praha 21:50 8. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít To, že jsou Češi brblalové, je známá věc, říká sociolog Martin Buchtík | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Příběhů denně slyšíme desítky. Vyprávíme si příběhy o aktuálních tématech, o kterých se jako společnost přeme, ale taky tu máme velké ustavující příběhy, třeba o tom, co je to spravedlnost,“ popisuje sociolog z Ústavu empirických výzkumů pro Radio Wave, co slovo příběh nebo vyprávění v jeho profesi znamená.

Co podle něj v příbězích o české společnosti nejvíc chybí? „V Česku nám z debat o nejrůznějších věcech strašně často vypadávají socioekonomické faktory. Mluvíme o sobě jako o hodně rovnostářské společnosti, přitom tu ale různí lidé žijí opravdu různé životy,“ popisuje.

„Máme tendenci strašně často hodnotit, kdo si co zaslouží a nezaslouží. Upíráme často celým skupinám nárok na pomoc nebo sociální podporu. Přitom ale zapomínáme, že asi nejdůležitější lidskou potřebou je pocit důstojnosti a uznání. Neustálými debatami o zásluhovosti se o něj ale vzájemně připravujeme.“

Jedním z problémů Čechů podle Buchtíka může být i to, že situaci vnímáme negativněji, než doopravdy je.

„To, že jsme brblalové, je docela známá věc. Jeden člověk pracující v zahraničí mi vyprávěl o tom, že když třeba jede na víkend nebo na prodloužený víkend domů a v pondělí se vrátí v zahraničí do práce, tak mu den trvá se přešaltovat na míň kritickou a míň skeptickou tóninu a být otevřenější různým nápadům,“ popisuje.

