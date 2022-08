‚Necítím se podporovaná.‘ Odmítat manželství pro všechny může vyústit v latentní generační konflikt

Poslanci z pěti politických stran v čele s Piráty na sklonku května znovu otevřeli diskuzi o tom, zda by se možnost uzavřít sňatek měla rozšířit i na homosexuální páry. V reakci na to jiná skupina poslanců vedená lidovcem Markem Výborným přinesla do poslanecké sněmovny naopak návrh na ústavní zakotvení manželství coby svazku výhradně muže a ženy. Jak se tohle téma týká mladých Čechů? Praha 21:22 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teo je čtyřiadvacetiletý trans nebinární člověk | Foto: Aneta Martínková | Zdroj: Český rozhlas

Kája a Sára bydlí na pražském Smíchově. Oběma je dvaadvacet, jsou spolu už šest let a touží po společné rodině. Nemožnost uzavřít manželství a nízké naděje na změnu je ale uvrhají do nejistoty a znemožňují jim plánovat budoucnost. Sára se ke konkrétním představám o životě raději neupíná.

„Snažím se si to moc nemalovat. S manželstvím i dětmi je to pro nás dost složité, možná to ani nezažiju v produktivním věku,“ vysvětluje pro Radio Wave.

Její partnerka Kája je zase hodně romanticky založená a symbolický rozměr manželství pro ni má velký význam. „Přišlo by mi hrozně hezké říct jednou o Sáře, že je to moje manželka, jsme spolu dost dlouho, nechci jí říkat jen přítelkyně,“ popisuje Kája.

Teo je čtyřiadvacetiletý trans nebinární člověk a manželství v něm vyvolává hodně rozporuplné pocity. Žije v dlouhodobém vztahu se svou přítelkyní, vzít by se kvůli rovným právům chtěli, přesto si Teo myslí, že na státem schvalovaném partnerském svazku není vlastně nic moc dobrého.

„Mám na manželství rozporuplné názory. Zdá se mi, že je to patriarchální instituce, která historicky omezovala svobodu žen. Zároveň po ní toužím, protože ji nemůžu mít, a to je nespravedlivé,“ říká.

Podpora 83 procent nejmladších

Většině Čechů by přitom sňatek Sáry a Káji nebo Tea a jeho přítelkyně nevadil. S manželstvím pro všechny totiž dlouhodobě souhlasí velká část společnosti, podpora v průběhu let narůstá.

Podle průzkumu agentury Mind Bridge z letošního května dvě třetiny dospělých Čechů souhlasí s tím, že by homosexuální páry měly mít možnost uzavírat manželství se všemi právy i povinnostmi z toho vyplývajícími. A to není všechno. Mezi mladými lidmi je podpora ještě větší – podle stejného průzkumu mezi nejmladšími respondenty dosahuje 83 procent. Klesá s narůstajícím věkem.

Vztah dospívajících a mladých dospělých k tématům genderu a sexuální identity vysvětluje výzkumnice Irena Smetáčková z Katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy:

„Sociologické výzkumy ukazují, že mladí lidé jsou ve všech otázkách týkajících se diverzity otevřenější než lidé starší generace. Specificky v otázkách genderu a sexuální orientace pak vidíme, že starší generace jsou celkově skeptické k používání tohoto pojmu a k uvažování o sociokulturních vlivech, které se podílejí na tom, jací muži a jaké ženy jsme,“ říká Smetáčková a srovnává:

„Starší generace většinou vnímají tyto otázky mnohem více biologicky, a to je pak vede k tomu, že věří v takzvaně přirozené nastavení vztahů mezi ženami a muži.“

Podobnou zkušenost ze školních tříd líčí i Agáta Hrdličková, lektorka z neziskové organizace Jules a Jim, která se zaměřuje na primární prevenci a vzdělávání pedagogických pracovníků mimo jiné právě i v oblasti homofobní a transfobní šikany.

„K otázkám genderu a sexuality se při workshopech ve třídách dostaneme i při otevření zdánlivě nesouvisející věci. Je to silné identitární téma, které mladí lidé ve svých životech řeší a debatují o něm.“

Skupiny napojené na antigenderové hnutí

Proč se i přes silnou podporu veřejnosti nedaří manželství pro všechny ve sněmovně prosadit? Podle odborníků to má různé důvody – někdo zmiňuje nejednotnost jednotlivých stran v této otázce, podle jiných nejde o dostatečně silné volební téma.

Při nadcházejících hlasováních může sehrát významnou roli fakt, že dolní komora parlamentu je tentokrát o dost konzervativnější, než tomu bylo v předchozím volebním období. A na jednotlivých ministerstvech sílí vliv zájmových skupin napojených na mezinárodní antigenderové hnutí, které proti progresivním politikám aktivně bojuje.

Jejich smýšlení a strategiím se ve své dizertaci věnovala politoložka Eva Svatoňová, která působí na univerzitě v dánském Aarhusu a také na pražské Karlově univerzitě:

„Antigenderová agenda je nová forma antifeminismu, která nemíří jen na feministické požadavky, ale na jakoukoliv progresivní politiku. Ať se to týká i environmentální politiky nebo progresivního zdanění, vlastně je to snaha delegitimizovat jakoukoli levicovou politiku. Ale nejvíc míří právě na požadavky feministické a LGBTQ lidí.“

„Největší témata českého antigenderu jsou Istanbulská úmluva, manželství pro všechny a trans tématika,“ shrnuje Svatoňová.

Latentní generační konflikt

Úplný zákaz manželství pro všechny by právě ale mladé lidi dostal do paradoxní situace. Kromě toho, že by působil jako jasný vzkaz, že jejich zájmy politikům neleží příliš na srdci, by navíc taky popřel hodnoty, v jejichž duchu se dospívající ve školách vzdělávají.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové totiž rámcové vzdělávací programy staví na principech demokracie a odmítání intolerance, diskriminace či rasismu.

Irena Smetáčková z Katedry psychologie dodává, že zákaz manželství pro všechny by mohl ve společnosti vyústit v latentní generační konflikt. Mladí by mohli ztratit důvěru v politiku, protože respekt k rozmanitosti je pro ně důležitá hodnota.

Tyto pocity má Sára: „Necítím se moc podporovaná. Vím, že okolí a blízcí mě podporují, necítím ale, že stát by mi nějak kryl záda, a to je nepříjemné.“

Teo s přítelkyní dokonce zvažují odchod ze země. „Částečně i kvůli manželství zvažujeme, že možná jen na chvíli – možná natrvalo odejdeme do zahraničí.“