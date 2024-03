Narovnání práv stejnopohlavních párů? Dali jsme jim 95 procent, říká poslankyně Válková z hnutí ANO

Předsedkyně poslanců hnutí ANO Alena Schillerová po schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou napsala na síť X, že Česko se stane 38. zemí s rovnými právy pro páry stejného pohlaví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jen partnerství bez adopce místo manželství pro všechny. Je to rozumný politický kompromis? Ptáme se poslankyně hnutí ANO Heleny Válkové a poslankyně a místopředsedkyně hnutí Starostové a nezávislí Michaely Šebelové

Rovnost ovšem není úplná, protože stejnopohlavní páry stále nemohou adoptovat děti.

„Jde nám o to, aby 95 procent práv, o kterých se vůbec nemluví, bylo narovnáno,“ říká Helena Válková. „Každý z nás má jinou prioritu. Z kontaktu a rozhovorů s lidmi, kteří jsou v těchto skupinách, tak ne všichni prahnou po tom osvojit si dítě. A ti jsou za změnu velmi rádi.“

Vůči tvrzení Aleny Schillerové se vymezuje Michaela Šebelová. „Kdyby hnutí ANO prosadilo zrovnoprávnění homosexuálních svazků, tak by mohlo prosadit plnou verzi manželství pro všechny,“ kritizuje. Oponentům podle ní vadil zejména název svazku stejnopohlavních párů. „I kdybychom ten název změnili, byť je to pořád určitá diskriminace, tak tam není společná adopce a zůstává tam veliká kaňka.“

Česko se stane 38. zemí světa s rovnými právy pro páry stejného pohlaví. A přestože nás pětikoalice ve Sněmovně už dva roky válcuje, dnes se její mašina zadrhla, takže by bez hlasů poslanců ANO zákon neprošel. Přeji všem, aby na společných cestách životem našli štěstí. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 28, 2024

Podle Válkové hlasování poslanců musí reprezentovat všechny občany, včetně těch konzervativnějších, kterých je mezi jejich voliči celá řada.

„Hnutí ANO se snaží vyjít vstříc populaci, která není zatím tak daleko jako ta, která se nejvíce ozývá a reprezentuje, například spolek Jsme fér,“ srovnává se svou zkušeností z rozhovorů s voliči. „Ještě v pondělí u mě v poslanecké kanceláři v Benešově byli lidé s peticemi, které podepsaly tisíce lidí, i lékaři nebo učitelé, a žádali, abychom neschválili ten název a úplné osvojení.“

Individuální zkušenost

Naopak z průzkumů vyplývá, že česká veřejnost manželství pro všechny většinou podporuje.

„Nemůžeme tvrdit, že Sněmovna schválila to, co chtějí občané České republiky,“ říká Šebelová. „Občané České republiky jsou připraveni na narovnání práv stejnopohlavních párů. Bohužel na to nebyla připravená tato Poslanecká sněmovna. Mám dojem, že zvítězila politika nad lidskostí.“

Videa o církvích a LGBT jsem začal točit ze vzteku. Politici vírou často skrývají homofobii, říká student Číst článek

Názorové rozdíly v populaci jsou dány hlavně věkem a také osobní zkušeností s problematikou.

„Když jsem se ptala v seniorských zařízeních, jak bych měla hlasovat, tak ti, kteří říkali, abych zvedla ruku pro manželství pro všechny bez omezení, jsou právě ti, kteří mají individuální zkušenost doma nebo od svých přátel,“ podotýká Válková. „Ti, kteří problematiku znají, jsou samozřejmě citlivější, kdežto ti, kteří ji neznají osobně, tomu třeba nerozumí.“

Zařazení schválených práv do občanského zákoníku je velkým posunem ve společenské debatě. Diskuse má ovšem stále své limity.

„Mám reakce lidí, kteří jsou velmi smutní z toho, že hlasování poslanců ukázalo, že je mnozí zákonodárci neberou jako sobě rovné, že pořád mají pocit, že je potřeba je dvakrát prověřovat jenom proto, aby si společně vzali dítě z ústavu. To ty lidi zraňuje a to mě na celém výsledku mrzí,“ konstatuje Šebelová.

Poslanci návrh schválili a nyní míří do Senátu, který své konzervativní zaměření ukázal například na Istanbulské úmluvě. Budeme tedy čekat, co bude dál.

Více podrobností o různých podobách návrhu i schváleném znění si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.