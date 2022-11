Přestaňme lidi dělit na kategorie. Místo partnerství schvalme manželství, žádá Richterová

„Už v roce 2018 jsme předložili návrh manželství pro všechny. Děláme maximum, protože se ukázalo, že tam, kde tento zákon zavedli, například výrazně poklesla sebevražednost mladistvých, kteří patří k LGBT+ komunitě. Lidé si mají být rovni jak povinnostech, tak v právech,“ uvádí v Pro a proti místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dělají čeští poslanci dost pro rovná práva queer lidí? Jaká novela by zlepšila život české LGBT+ komunity? Debatují Olga Richterová (Piráti) a Jiří Navrátil (KDU-ČSL).

Poslanec KDU-ČSL Jiří Navrátil, autor novely zákona o registrovaném partnerství, dodává, že lidovci se rozhodli dodržet vládní prohlášení, které chce podpořit změnu právních podmínek pro registrované partnerství.

„Náš návrh je kompromisní, protože počítá s tím, že pirátský návrh manželství pro všechny narazí na odpor současné sněmovny, která nemá jednotný názor v této věci. Dnes lze registrované partnerství uzavírat na několika registrovaných úřadech, pojďme to umožnit na všech matričních úřadech v zemi,“ vyjmenovává jen jeden z mnoha požadavků své novely Navrátil.

Richterové ale vadí to, že zákon o registrovaném partnerství stále dělí lidi na dvě kategorie. „Pro to není důvod, je to nedůstojné, není žádný důvod, aby člověk někde zaškrtával, že žije v partnerství, takže by stále o sobě říkal víc, než chce.“

„Musíme mít proto na stole nějakou pojistku, která by minimálně posunula po 16 letech registrované partnerství o jeden či dva kroky dál.“ Jiří Navrátil

„Pro mnoho mladších lidí s jinou orientací není snadné se s vlastní situací vyrovnat,“ pokračuje politička. „Je řada pokusů o sebevraždy. A co ke zlepšení situace opravdu pomáhá, a jsou na to studie, je změna celospolečenské atmosféry přes přijetí zákona o rovném manželství.“

Sám poslanec upozorňuje, že jeho novelizace zákona o registrovaném partnerství je pojistka pro případ, že by neprošel právě zákon o manželství pro všechny. „Musíme mít proto na stole nějakou pojistku, která by minimálně posunula po 16 letech registrované partnerství o jeden či dva kroky dál.“

„Žijeme v zemi, kde většina lidí manželství pro všechny podporuje.“ Olga Richterová

„Žijeme v zemi, kde většina lidí manželství pro všechny podporuje,“ upozorňuje místopředsedkyně.

„Čísla ve sněmovně nejsou jednoznačná, ale realita je. V té žije řada tzv. duhových rodin a je nám jasné, že pro děti je hlavně důležité stabilní a bezpečné prostředí. V této situaci máme povinnost myslet na nápravu právního vakua s nimi spojeného,“ žádá přijetí rovného manželství Olga Richterová (Piráti).

‚Necítím se podporovaná.‘ Odmítat manželství pro všechny může vyústit v latentní generační konflikt Číst článek

„A mně jde o to, abychom měli připravenou nějakou normu, nějakou změnu, která by nás opravdu mohla posunout dál. Osobně nevnímám jako důležité, jestli se tomu bude říkat manželství nebo partnerství. Pokud sami poslanci nejsou přesvědčeni o manželství pro všechny napříč politickým spektrem, budeme mít připraveno aspoň něco,“ vysvětluje Jiří Navrátil (KDU-ČSL).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.