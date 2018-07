Kvůli neomarxistickým elitám dnešního Západu vznikají fenomény jako Trump, tvrdí Benda

„Bendova slova jsou pošlapáním idejí Charty 77. Politická, občanská, kulturní, sociální a hospodářská práva jsou progresivní výdobytky civilizace, které je třeba uzákonit a prosazovat. My jen chceme, aby se naplňovalo to, co je v těchto dokumentech. Vy jste pošlapal nejen tradici Charty, ale celého lidskoprávního hnutí a demokratizace. Existuje právo na byt a právo na práci. My jen požadujeme, abyste plnili to, co máte. A vy tvrdíte, že jsme nebezpeční.“

Tomáš Tožička