Jsme jediný národ na světě, kde se slova ‚pravda‘ a ‚láska‘ používají pejorativně, smutní kněz Vácha

Proč je časté pojmenovávání zla spirálou do temnot? Mají dnes lidé pro co žít? A způsobí další katastrofu příroda nebo člověk? Biolog, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií a římskokatolický kněz Marek Orko Vácha má za to, že Česko koronavirovou pandemií proklouzlo. „Náš národ prošel zkouškou velmi dobře." Obecně ale lidstvo míří ke krizi, myslí si. Praha 16:38 15. srpna 2020

„Evropa je v bodě, kdy se začne ptát: Kdo je vlastně člověk? Co budeme dělat, abychom přežili? A chceme vůbec přežít?“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Marek Orko Vácha: Komunismus je čisté zlo. A náš archetypální voják není William Wallis, ale Švejk

Vácha souhlasí s papežem Františkem, že lidstvo se nachází ve spirituální krizi. „Dochází k rozpadu hodnot. Klademe si otázku, co je smyslem života. Je někde myšlenka, pro kterou stojí za to žít nebo idea, kvůli které by stálo za to zemřít?“ ptá se.

A dodává: „Nemyslím si, že cílem mého života je, abych žil spokojeně ve smyslu dobrého jídla. Štěstí přichází spíš z přijetí úkolu. Spíš bokem, zezadu.“

Vynikáme v parodii

Žánr, v němž Češi podle přednosty Ústavu etiky a humanitních studií zvlášť vynikají, je parodie. „Náš archetypální voják není hrdinný William Wallace, ale Švejk. Umíme se sklonit a pak zase narovnat, obrátit to v žert a podobně.“

„Snažím se, abych učinil svět lepším, než do kterého jsem se narodil. “ Marek Orko Vácha

Český národ ale moc nebojuje za žádnou určitou ideu, tvrdí Vácha. Uznává ale, že jako společnost máme štěstí na „zářivé jednotlivce“, kteří v minulosti dokázali pro něco žít a zemřít.

Zaměřme se na to dobré

Vácha říká, že cítí z české společnosti negativnější pocity než před deseti lety: „Zdá se mi, že stoupá podrážděnost, nervozita, nenávist. Najednou by kdekdo číhal, kde se může nad čím urazit. Je tu jakási zloba pod povrchem. Jsme jediný národ na světě, který znám, kde se slova pravda a láska používají v pejorativním významu.“

Podle něj je ve společnosti „obrovské množství lidí, kteří pojmenovávají zlo těch druhých“. „Je to absolutně pravdivé, protože z definice jediný bez hříchu byl Ježíš Kristus. A všichni v sobě ty hlubiny máme. Ale je to spirála do temnot,“ připomíná kněz a etik.

„Myslím si, že stojí za to si důsledně všímat toho dobrého v člověku a to rozvíjet,“ dodává. Sám by zlo raději nepojmenovával, chtěl by se spíše věnovat dobru.

Přiznává ale, že čisté zlo je pro něj ale komunismus. „Je to zločinný režim, která je založený na lži a zlu. Je mi zle ze všech současných snah přesvědčit mě, že jsem se měl za komunismu dobře. Ne, měl jsem se velmi špatně,“ uzavírá host Barbory Tachecí.

