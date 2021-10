Každý občan má plné právo zemřít brzy a nesmyslně, říká na adresu odmítačů očkování kněz Vácha

Co se týká etiky, tak si upřímně myslím, že má generace musí vymřít, řekl před časem katolický kněz a přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Marek Orko Vácha. „Generace mých rodičů už neseděla v kriminále za to, že jsou křesťané, ale generace prarodičů ještě ano. S mateřským mlékem jsem sál to, že se o věcech víry prostě nemluví, natož pak třeba v tramvaji,“ vysvětluje. Praha 0:10 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ve mně ten strach ještě je, ale doufám, že další generace už ho mít nebudou.“ | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

V této souvislosti si vzpomíná, jak babička v tramvají tlumila hlas, když si povídali o „chození do kostela“, a to jen proto, aby to někdo cizí neslyšel. „V této atmosféře určitého strachu žili a já zjistil, že to ve mně zůstalo,“ přibližuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

Za původní výrok o vymírání generace se omlouvá, dodává: „Já jsem ten výrok myslel trošku jinak, ale naprosto chápu, že může mnoho lidí zranit, anebo z něho mohou být smutní.“

Ke generačním zkušenostem Vácha uvádí, že každá roste v jakémsi akváriu, v prostředí či atmosféře. Jakékoli srovnávání je pak velmi ošemetné. V každé generaci se podle Váchy najdou lidé odvážní, ale i zbabělci.

Statečné srdce, anebo Švejk

Za největší handicap, který si s sebou jeho generace nese z komunismu, respektive reálného socialismu, je takzvané švejkování.

„Koneckonců jsme to viděli na koronakrizi, protože nás bolševik naprosto cíleně vychoval k tomu, abychom nereflektovali nějaké zákony a přikázání, protože tehdy ani nešlo naslouchat všem těm předpisům a podobně. Protože to by člověk umřel. Jak se ostře říkalo, že kdo nekrade, okrádá rodinu.“

Jak motivovat k očkování? Možností volby vakcíny či stoprocentní nemocenskou, radí sociolog Prokop Číst článek

„A když přišla koronakrize, tak předpisy na Západě dodržovali a za druhé byly vymáhány. U nás se v zásadě nedodržovaly a v zásadě ani nebyly vymáhány,“ tvrdí Švejka.

„Rád říkám, že všechny národy mají svého archetypálního vojáka. Skotové mají Williama Wallace, Statečné srdce, který bojoval za tu svobodu. A my máme Josefa Švejka. Jaroslavu Haškovi se povedlo popsat archetypálního Čecha, který ví, že musí nějak prokličkovat, tu a tam se ohnout a pak vztyčit. Nás vždy zleva trápili Němci, Rusové zas zprava a my Češi jsme se vždy museli učit jaksi prokličkovat, ujet na chalupu, nějak to všechno obrátit v žert a hlavně nemít žádné velké ideály,“ uvažuje kněz Marek Orko Vácha.

Způsob, jakým vláda řídí očkování v Česku, není etický. Umírá kvůli tomu víc lidí, míní etik Černý Číst článek

Na druhou stranu zcela souhlasí s názorem historiků, podle kterých vnucování představ českého národa jako národa Švejků je něco, co je mimo realitu.

„Mám radost, že to někdo říká, jaká je role umění. Jsem velmi pro, abychom raději vzpomínali na Jana Palacha, vzpomněli na Martu Kubišovou, na Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše a další naše hrdiny. Protože to je funkce umění – ať se mladým promítá Vinnetou a Old Shatterhand, ať mají vzory a ať jdou dopředu. Já s tím naprosto souhlasím.“

Svoboda a odpovědnost

Marek Orko Vácha také učí mediky etice a jako jistý dluh a nedořešenou otázku považuje právě očkování. „Je to problém, který v Česku bublá a je jen těžko řešitelný. A to je problém mezi právy jednotlivce a legitimní snahu komunity o sebezáchovu.“

Díky zkušenostem z historie jsou lidé v Česku hodně citliví na individuální lidská práva, svobodu a podobně. „A odmítáme totalitu. Na straně druhé svoboda není konec příběhu, ale jen první půlka. Viktor Frankl to říkal velmi hezky, že je to výborné, že na východě USA je Socha Svobody, ale že na západním pobřeží by měla být ještě socha odpovědnosti, protože tyto dvě jsou spolu spojeny.“

Mělo by být očkování proti covidu-19 povinné? „Když to řeknete takto, tak moje velmi váhavá odpověď je – ne. Protože přece jen jsem zažil bolševika a komunismus. Řekl bych i s velkým zvýhodněním těch, co očkování jsou.“

A dodává: „Ti, kteří se očkovat nenechají, onemocní a dostanou se do nemocnic. My ale v tuto chvíli mámě odložené takzvané elektivní úkony, je jich několik desítek tisíc, možná stovky tisíc. A odhadujeme, že nám bude trvat – pokud se nic dalšího nestane – 2,5 až 3,5 půl roku, než to srovnáme,“ říká s tím, že tito neočkovaní budou celý proces zpomalovat.

„To znamená, že to není jen osobní problém lidí: nechám, nenechám. Ale říká se, trochu ostře, ale proč to neříct, že každý občan této republiky má plné právo zemřít brzy a nesmyslně. A to je pravda. I v lékařské etice máme možnost podepsat negativní revers, odejít a zemřít,“ uzavírá.

Celý rozhovor pořadu Osobnost Plus najdete v audiozáznamu, ptala se Barbora Tachecí.