Zpěvačce Mariah Carey zamítli patent na značku ‚Královna Vánoc‘, nárokují si ji i další umělkyně

Vánoce se pomalu blíží a s tím i všudypřítomné koledy a písničky. Jedna z nich vyšla téměř před třiceti lety a od té doby je součástí vánočních rádiových playlistů a často taky inspiruje nejrůznější koláže - neboli memy - na sociálních sítích. Své autorce také zajistila přezdívku vánoční královna. Podle amerického patentového úřadu ale neoprávněně... kauzu, která hýbe sociálními sítěmi, přiblíží naše kolegyně ze zahraniční redakce Helena Berková.

„Dárky pod stromečkem mě nezajímají, na Vánoce chci jen tebe,“ zpívá americká zpěvačka Mariah Carey v písničce All I Want For Christmas Is You.

Ta se hlavně ve Spojených státech stala vánočním symbolem a zpěvačce každoročně vydělá přes dva a půl milionu dolarů, tedy v přepočtu kolem šedesáti milionů korun.

K tomu si však zpěvačka chtěla nechat patentovat přezdívku, která je s ní spojená - Queen of Christmas (vánoční královna), zkratku stejného významu „QOC“ či titul Princess of Christmas (vánoční princezna).

Pokud by uspěla, mohla by tato označení používat výhradně ona. Další umělci by tak například na své desky a reklamní předměty takový nápis dát nemohli.

Její žádost ale napadla konkurence v podobě americké zpěvačky Elizabeth Chan, jejíž kariéra je taktéž postavena především na písních s vánoční tematikou. Podle ní by Vánoce neměly být „monopolizované“.

Serveru Variety řekla, že Carey se snaží na Vánocích vydělat nejen hudbou. „Není to jen o hudebním průmyslu, snaží se tuhle značku prodat na oblečení, alkoholu, kosmetice i věcech pro psy.“

Do sporu se zapojila i další zpěvačka, jednaosmdesátiletá Darlene Love, která na Facebooku napsala, že jen a pouze ona je původní, originální vánoční královna - a to už z dob, kdy o Mariah Carey nikdo nevěděl.