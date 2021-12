U Mariánských Lázní našel náramek amerického vojáka z druhé světové války. Po 76 letech mu ho vrátil

„Nacházíme se nedaleko Mariánských Lázní v bývalém zajateckém táboře, kde Němce hlídali Američani. Právě tady jsem našel věci po americkém vojákovi,“ vzpomíná ve vysílání karlovarského rozhlasu Petr Švihovec, rodák z Mariánských Lázní.

Jak Petr Švihovec vrátil náramek americkému vojákovi? Natáčela Ivana Sedláčková

Objevil vršek řádu, pod ním byl límcový odznak s písmeny US a stříbrný náramek.

„Všiml jsem si, že na náramku je podpis a z druhé strany - poté, co jsem ho očistil - je Lydia,“ popisuje. „Rozbušilo se mi srdce a popadla mě touha, že to musím někomu vrátit, že tady byl americký voják a nejspíš bude mít nějaké potomky a rodinu. A že musím zjistit, komu to patřilo.“

V tu chvíli začalo pátrání po americkém vojákovi z druhé světové války. „Do Googlu jsem zadal Lydia Esquibel. Srdce se mi rozbušilo podruhé, protože jsem našel parte paní, která by mohla být láskou z náramku.“

Kromě toho šel po stopě také samotného jména na náramku. Pomoc našel u historika Daniela Malého z Plzně. „Začal mi posílat dokumenty z války. Existoval Joe Ernest Esquibel, což by mohl být on. Nakonec poslal dokument, kde byl podpis úplně stejný jako na náramku,“ popisuje pátrání Švihovec.

Našel ho díky facebooku

Tím zjistil, kdo to byl. A majitele náramku se mu pak skutečně podařilo najít ve Spojených státech. „Dal jsem to na svůj facebook, sdílela to kamarádka Lucie na stránku Češi pracující a žijící v USA. Tam si toho všimla paní Hanka, u ní si toho všimla paní Alena Bušovská. A ta zajela k Esquibelům domů, kde mluvila s Joeovou dcerou. Tak jsme zjistili, že Joe žije.“

Joe Esquibel s nalezeným náramkem | Foto: Archiv Petra Švihovce

„Mezitím jsem jim poslal e-mail s fotkami náramku. Vytiskli je a ukázali starému pánovi. Joe své věci okamžitě poznal. Když přišla fotka válečného veterána, jak v ruce drží můj vytištěný e-mail, tekly mi slzy.“

Díky spolupráci s americkou ambasádou v Česku se k němu nalezené věci podařilo dostat. Když je pak Joe přebíral, začal podle Švihovce vzpomínat. „Jako 19letý kluk si před odletem do Evropy koupil tento stříbrný náramek. Nechal si na něj vyrýt svůj podpis a pak si na něj sám nožíkem vyryl jméno Lydia. Tři roky po válce se vzali.“

„Kdyby si Joe tehdy Lydii nevzal, tak bychom ho nenašli. Našli jsme ho jenom díky tomu parte Lydie,“ dodává Švihovec.

Vojáci se podle něj hledají spíše na základě čísel, tady se majitel věcí našel podle podpisu. „Je to světově unikátní. Hlavně od nálezu měl Joe náramek na své ruce za jeden měsíc,“ uzavírá Švihovec.

Předáním náramku příběh nekončí. Petr Švihovec přijal pozvání Joea Esquibela a v příštím roce se za ním chce vydat. Přál by si zjistit vše, co si z osvobozování naší země pamatuje.

Stříbrný náramek, na kterém bylo vyryto dívčí jméno Lydia | Foto: Archiv Petra Švihovce