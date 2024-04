Mladému mozku škodí, ale nikoho nezabila. Legalizace marihuany omezí náhražky, míní lékárník

Německo počínaje pondělkem legalizuje konzumaci konopí pro rekreační účely. Měla by ho Česká republika následovat? „Řítí se sem syntetické kanabinoidy, které jsou třicetkrát silnější než THC, připravované v chemických dílnách, které si neberou servítky, jestli vám budou ničit zdraví, nebo jestli ho budou chránit,“ řekl pro Radiožurnál zakladatel konopných lékáren Jiří Stabla. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:56 1. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Už jsme mluvili o tom, že v Německu je nějakým způsobem omezen počet rostlin a počet gramů. Věříte, že je možno sledovat a hlavně vymáhat ty limity určené pro rekreační pěstování, respektive užívání?

Věřím, že se tím omezí černý trh. Jestli bude trh fungovat tak, že se zblázní, anebo jestli bude postupovat podle toho, co mu bude doporučeno a co bude ze zákona možno u sebe mít, to je otázka. Je otázka, jak to udělá český národ, jak to udělá německý národ. Každý jsme jiný.

Z osobní zkušenosti – a tento trh sleduji čtvrtstoletí, 15 let jsem na něm aktivní – vím, že pokud legalizujeme konopí teď, tak je to velmi důležité pro to, co se sem teď řítí.

Řítí se sem syntetické kanabinoidy třicetkrát silnější než THC, připravované v chemických dílnách, které si neberou servítky, jestli vám budou ničit zdraví nebo jestli vám ho budou chránit. Je to prostě udělané pro zisk.

Jak jsme před rokem ministra zdravotnictví Válka informovali: je tady hrozba, děti budou končit v nemocnici, my to víme – neposlouchali nás, v podstatě říkali, že se k tomu nějak postaví, ale neudělali to – tak teď avizujeme, že se stejný průšvih bude dít v ještě mnohem větším měřítku, než byl ten hexahydroxykanabinol, HHC, který zakázali, protože to, co se k nám teď dostaví, bude opravdu něco neskutečného.

A vy jste skutečně přesvědčen o tom, že bude-li se legalizovat konopí pro rekreační účely, tak černý trh s HHC kupříkladu, protože těch látek je mnoho, nebude fungovat? Sám říkáte, že je to pro zisk.

Nebude. Nemyslím si, že by fungoval, protože teď to dělají lidé z několika důvodů a ten hlavní je, že hledají syntetické kanabinoidy, protože nemají ty přírodní kanabinoidy.

Od začátku, kdy HHC přišlo, se avizovalo, že potom mohou řidiči řídit a nebude je policie kontrolovat, a když bude, tak „nenalížou“ – to jsou blbosti. Někdy se může stát, že taky nalížou a vyjdou v tom testu pozitivně.

Já si myslím, že lidé budou prostě vždy chtít přírodní formu čehokoliv. S tou syntetikou ví, že dělají něco špatného, jen ještě nevědí do jaké míry, protože na syntetické kanabinoidy nejsou žádné studie. Není na to EBM, což lékaři chtějí vidět, takže se ani nedivím, že to není mezi lékaři.

Co je EBM?

To je zkratka lékařů, kdy látka projde empirickou zkušeností, klinickou studií a potom ještě jednou studií na pacientech. Je to to, co chtějí lékaři vědět, aby tu látku mohli v klidu předepisovat a mohla být zařazena do lékopisu.

Řekli jsme, že Německo činí ten krok dnes. Máte příklad země, kde to uspokojivě funguje?

Teď jsem se vrátil z New Yorku, kde je několik stran: jedni říkají, že je to super, druzí, že ne. Vždy to bude tak nějak vyváženě.

Podívejte, kdyby se například v New Yorku stalo, že by dokázali těm social clubům nebo prodejnám určeným k prodeji konopí dávat licence rychleji, tak by tam ten černý trh šel doopravdy razantněji dolů.

Tam se to trochu nepodchytilo, černý trh se dokázal rozpínat s tím, že vypadal, jako že legální a ne ilegální, ale už proti tomu bojují. Nicméně nestala se tam žádná katastrofa. Nestalo se, že by se tvořili „noví narkomani“, jak si někdo může myslet. Je to svobodné, je to fresh a je to dobové.

Myslím si, že dnes máme mít možnost léčit se rostlinou, když víme, že v podstatě ještě nikomu neublížila natolik, aby ho například ochromila na životě.

Když se podíváte na přední studie, které jsou na kanabinoidy a na to, jak fungují na lidský organismus, tak víme, že se jimi nelze předávkovat. A pokud ano, tak do takové míry, že nám to nebude dělat příjemně. Nestane se to, že bychom například umřeli.

Mluvíte-li o Spojených státech, jak si tam stát drží přehled, kdo je pěstitel, kdo distributor a kdo uživatel? A potom otázka: potřebuje to stát vědět?

Potřebujete stát vědět? Já si myslím, že stát by z toho měl nějakou dobu něco čerpat, protože budeme muset zařídit několik různých povinností: například edukaci, co to dělá s dětmi.

Díky tomu, že například v tom New Yorku mají peníze v podstatě z každého gramu konopí, který prodají, mají peníze z licencí atd., tak oni díky tomu dokážou platit prevenci.

My například dnes víme, že by se konopí nemělo užívat do 25 let. Je to kvůli rozvoji šedé kůry mozkové. Říká to věda: nejen kanabinoidy, ale ani další drogy by do toho věku neměly být u člověka v přítomnosti, protože je na ně mnohem náchylnější a mohou deformovat jeho orgány a další vývoj mozku.

Například i německý ministr zdravotnictví říkal: my potřebujeme edukovat děti, aby věděly, že s tím nemají zacházet do pětadvacátého roku.

A já si myslím, že to je smysluplné. Já mám doma dvanáctiletého kluka doma a když se podíváte, co oni řeší, tak oni už řeší: konopí? Nám je jedno, jestli je to HHC nebo jakékoliv, ono to ničí mozek.

Dnešní děti jsou v nižším věku jinde, než jsme byli my. Ony už ví, proč je to pro ně hrozba.

Nicméně bonbony, které tady byly a které jsou ta největší hrozba, kvůli které říkám, že je nutná legalizace nebo aspoň minimálně dekriminalizace, jsou strašně důležité, protože to je ten důvod, proč řešíme dneska tohle.

Kterým látkám v mozku se kanabinoidy podobají a jaký mají efekt? A proč podle Jiřího Stably neslouží jako předstupeň k užívání tvrdých drog? Poslechněte si celý rozhovor.