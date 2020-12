Cesta z města. Mladý pár z Brna si staví maringotku a vánoční dárky letos vymění za čas s blízkými

Mladý pár Ondřej a Anna z Brna letos budou Vánoce trávit jinak. Utíkají z města, staví si maringotku u lesa na vesnici. A nebudou sobě ani jiným kupovat žádné dárky. Pandemie covidu-19 je přiměla přehodnotit životní priority. A Vánoce tak letos chtějí využít hlavně k tomu, aby se mohli vidět s blízkými, se kterými to celý rok skoro nešlo. Brno 10:56 24. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna a Ondřej utíkají z města a staví si maringotku u lesa na vesnici | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Tenhle trámek, co teď řežu, přijde sem na střechu. A konstrukci ještě musím obrousit, protože je ještě potřeba to poupravit,“ odpovídá Ondřej, zatímco se soustředí na práci. V bundě zasypané prachem a pilinami brousí dřevěnou obdélníkovou konstrukci, která stojí u cesty v malé vesničce u Velké Bíteše. Staví nový domek. Nebo spíš domeček.

„On je vážně malý, má asi 16 metrů čtverečních. Říká se tomu tiny house, tedy maličký dům,“ říká Anna, zatímco svému příteli pomáhá. Vše musí stihnout včas, ještě než jim dorazí okna, která do zatím prázdné konstrukce zapadnou. A chybí taky střecha.

„My jsme si koupili přívěs. Bude to taková maringotka. Domek bude stát na kolech, přívěs se dá zapřáhnout za auto a můžeme s ním jet, kamkoliv chceme,“ nastiňuje Anna další plány.

„Určitě si ale chceme pronajmout nějaký pozemek. A uvnitř to budeme mít zařízené tak, že se budeme moct připojit na elektřinu a sítě, ale zároveň chceme mít i vlastní solární panely a být soběstační, žít takzvaně off-grid,“ dodává dívka s kratšími černými vlasy a červenou čepicí.

Vysoké ceny bytů

Annu a Ondřeje k nápadu dohnaly i příliš vysoké ceny bytů ve městě a taky snaha žít udržitelně.

„My žijeme v úplném centru Brna a to množství aut nás tam štvalo, už to pro nás bylo vážně nesnesitelné. A nájmy jsou vysoké. Toto by nás mělo vyjít na pár set tisíc korun. Všechno stavíme z přírodních materiálů, kvůli klimatické krizi, chceme tímto i nějak pomoct planetě,“ rozvádí Anna motivaci, která je vedla k postavení si malého domku. Užívá si, že může něco vyrobit svýma rukama.

„Když byla první karanténa na jaře, tak jsme s pár lidmi bydleli taky v malém domku, i když o něco větším, než je tento. Byli jsme v přírodě, nosili jsme si vodu, bavilo nás to a říkali jsme si, že se nám vlastně nechce zpátky do města a že by se nám líbilo takhle žít,“ prozrazuje Radiožurnálu, co dalšího je k nápadu přivedlo.

Letos bez dárků

Souvisí s tím i jejich letošní rozhodnutí neslavit Vánoce tak jako dřív. „Dohodli jsme se s rodinou, že si nechceme dávat dárky. Vždyť nemá smysl někde na e-shopu hledat poukazy. A kdo ví, jestli to bude fungovat. Nebo si dávat nějaké zbytečnosti. Tak jsme se rozhodli, že dárky ne. Obvolala jsem všechny preventivně už dřív, že když se letos snad uvidíme, jakože jsme se s někým skoro rok neviděli, tak by bylo super dělat něco jiného, než se smát a říkat: ‚Ježiš, tenhle čaj mi udělal radost a na tyhle ponožky jsem celý rok čekala‘. Tak jsme to pojali jinak, nebudeme se soustředit na to, co zabalíme, a jestli toho bude pod stromečkem hodně. Věřím, že tohle bude impuls během Vánoc u stromečku dohnat to, co jsme za letošek zanedbali,“ říká Anna.

Natrvalo? Uvidíme!

Nedávat si letos dárky má i praktický význam – do malého domku se toho totiž mnoho nevejde. Což si oba uvědomují, když ví, čeho se budou muset vzdát a zbavit, aby se jim do nového bydlení vešlo. Své zkušenosti sdílí na instagramovém profilu Tiny house bude.

Jestli bude bydlení v maringotce trvalé, to neví. „Můžeme jet blíž k městu, dál od města, uvidíme. Určitě ale chceme bydlet někde, odkud se bude rozumně dát dostat na kole do práce,“ říká Anna, zatímco se začíná stmívat a na další povídání už není čas.

Je potřeba obrousit další trámky, ať je brzy vše hotové a nachystané k další práci. „Na to se lidi často ptají, hlavně když jdou tady kolem, proč to děláme teď v zimě. Prostě to tak vyšlo,“ směje se Anna.