Mark Zuckerberg se soudí s Markem Zuckerbergem. Shoda jmen mu ničí profil i život
Právník z americké Indiany Mark Zuckerberg podal žalobu na Marka Zuckerberga, šéfa společnosti Meta, která vlastní mimo jiné i sociální sítě Instagram a Facebook.
Právník si vytvořil na druhé jmenované sociální síti reklamu na svoji advokátní kancelář. Moderátoři obsahu ale jeho stránku v posledních osmi letech pětkrát zablokovali, protože ji považovali kvůli shodě jmen za falešnou.
Mark Zuckerberg se podle serveru Yahoo Finance nevydává za Marka Zuckerberga, protože jím sám je. V žalobě navíc argumentuje tím, že se advokacii věnuje od doby, kdy byly zakladateli Facebooku tři roky. „Není to vtipné,“ řekl právník americké televize 13WTHR. „Obzvlášť ne, když si berou moje peníze, to mě štve,“ dodal Zuckerberg ve videu sdíleném na sociálních sítích.
Mark Zuckerberg utratil přes 11 tisíc dolarů, to je skoro 230 tisíc korun, za reklamu na platformách Meta. I když Facebook jeho účty pozastaví, tak musí poškozený za reklamu nadále platit. „Pokud někdy narazíte na toho mladšího a bohatšího Marka Zuckerberga, tak mu řekněte, že ho pozdravuju, protože mě každý den rozčiluje,“ vzkázal muž.
Právník si dokonce založil stránku iammarkzuckerberg.com, kde sdílí příkoří ze svého života, která mu jeho jméno působí. Při rezervacích v hotelu nebo domlouvání schůzek si podle něj lidé totiž často myslí, že se jedná o vtípek, a muže neberou vážně.