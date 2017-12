Ve snu mě nenapadlo, že to dobro je tak blízko a že je ho tolik, září šéf projektu Ježíškova vnoučata

Přes 13 000 seniorů z domovů po celé České republice má letos krásnější Vánoce díky Ježíškovým vnoučatům. Unikátní projekt Českého rozhlasu tak během adventního času dokázal zdánlivě neuvěřitelnou věc. Ježíškova vnoučata Praha 18:10 24. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Ondráček, šéf projektu Ježíškova vnoučata a šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu. | Foto: Tomáš Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Když 27 let pracujete v médiích, z toho 22 let řídíte různé redakce, zleva doprava přehazujete vidlemi to lidské neštěstí a to zlo, mainstreamová media jsou především o tomto, tak vás ve snu nenapadne, že to dobro je tak blízko a že je ho tolik,“ popisuje Ondráček své zapálení do projektu.

Hostem Patricie Strouhalové byl Martin Ondráček, šéf projektu Ježíškova vnoučata a šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu.

Šéf projektu Ježíškova vnoučata a šéfredaktor zpravodajství a publicistiky. Vyžaduje tento konflikt u Martina Ondráčka dvě různé tváře? „Má to k sobě blíže, než se může zdát.“

„Existuje termín konstruktivní žurnalistika. Proč mediím ubývají diváci? Jednou z teorií je, že si media zvolila za svůj hlavní obsah negativní zprávy, protože se domnívala, že je to to, co bude lidi zajímat. Určitá část konzumentů medií toho začala mít plné zuby,“ vysvětluje v pořadu Host Lucie Výborné Martin Ondráček.

Jedním z největších zázraků Ježíškových vnoučat je příběh paní Jarmily z Třebíče, která se chtěla setkat s papežem. Zúčastnila se generální audience ve Vatikánu, tím ale příběh nekončí, papež František jí požehnal a věnoval růženec. Paní Jarmila si přála růženec dát své dceři Evě, která trpí Downovým syndromem a žije v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Velehradě.