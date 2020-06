Zemřel Martin Schulz, publicista Českého rozhlasu a bývalý moderátor Svobodné Evropy

Filmová kariéra sice Martinu Schulzovi nevyšla, i když rolí si ve svém životě vyzkoušel spoustu. Třeba roli závozníka, divadelního kulisáka, pomocného dělníka nebo sanitáře záchranné služby, ale roli studenta si v sedmdesáti letech z politických důvod vyzkoušet nemohl.

Aniž by o to usiloval, jeho cesta vedla stejným směrem jako jeho starších rodinných příslušníků. Byl třetí z generace novinářů, stejně jako jeho otec Milan Schulz emigroval do Mnichova. A také on se ocitl za mikrofonem stanice Svobodná Evropa. Milan Schulz s tím ale příliš společného neměl, jak řekl České televizi, během emigrace se se svým synem nepotkal dlouhých třináct let.

Zemřel kamarád Martin Schulz, písničkář, asanovaný, novinář, starosta, herec... Odešel náhle, jenom šest let po otci Milanovi. Je mi to líto — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) June 24, 2020

Společně s otcem pak Martin Schulz připravoval pro Českou televizi pořady Sněží a Na hraně. Po Svobodné Evropě jeho politické komentáře využíval nejen Český rozhlas.

Ve svých komentářích byl Martin Schulz v posledních letech velmi kritický, ať už k současné tuzemské, nebo světové politické scéně. Ve svých textech často pracoval s pojmy pravda nebo spravedlnost.

A politiku ochutnal i z té druhé strany, alespoň na regionální úrovni, když se na pár let stal starostou Doubice, vesnice ve Šluknovském výběžku. Všechny role, které si Martin Schulz ale během svého života vyzkoušel, provázela jedna věc, a to, že mu u toho hrál bigbít. Vedle všeho ostatního se totiž celá léta věnoval hudbě, v minulosti hrál třeba s Vladimírem Mertou nebo Ivanem Hlasem.

ve věku 66 let zemřel v úterý 23. června Martin Schulz, novinář, jehož jméno je spjaté především s #RFERL, @CRozhlas @iROZHLAScz @CRoPlus . A samozřejmě s #Doubice. Na sociálních sítích o jeho úmrtí informovala jeho žena — Saša Vanžura (@SasaVanzura) June 24, 2020