Pracuje, cestuje, bubnuje, sportuje, hlídá vnoučata. Nevidomá masérka nemá na podzimní splín čas

Pardubická masérka Jana Štrochová se podle svých slov narodila s optimistickou povahou. Navzdory tomu, že s postupujícím věkem zcela ztratila zrak, umí si život vychutnat. Zeptali jsme se jí, jak překonává podzimní splín, který jednou za čas dožene každého z nás. Pardubice 23:36 27. října 2023

„Všechno, co prožiju, mě baví. Práce, koncerty, divadla, procházky, sport, vnoučata, cestování…. Těším se z maličkostí. Ráno vstanu a najdu si v daném dni jednu věc, na kterou se budu těšit. A to se pak realizuje,“ usmívá se Štrochová.

„A když mám chmurnou náladu, což se často nestává, je pro mě ideální vzít vodicí fenku Nikitu a jdeme ven, do přírody. Nebo si zavoláme s kamarádkou a jdeme na kafe. Nebo jdu do divadla, tento týden jsem byla už třikrát. Nebo navštívím obchůdek, moc ráda se hezky oblékám, pokoukám, taky pro sebe navrhuju oblečení. Umím to stejně jako vy, ale koukám rukama, barvy prostě cítím,“ vysvětluje elegantní nevidomá žena, která se podle svých slov narodila s optimistickou povahou.

Po nocích bubnuje

Jana Štrochová se nenudí ani doma. Nedávno si koupila bongo. „Včera jsem si do půlnoci bubnovala na latinskoamerickou hudbu, poslouchám a strefuju se do rytmu,“ vykládá nevidomá dáma, která si umí život užívat navzdory svému handicapu.

Pracuje v oboru fyzioterapie skoro čtyřicet let. „Ta práce mě hodně baví a taky ráda naslouchám. Lidé přijdou nejen s bolestmi zad, ale i s psychickými potížemi a já jim dělám vrbu. Ale to, co si povíme, to tam zůstává na místě. Prostě ráda naslouchám,“ svěřuje se Jana. Velkou radost jí do života přinášejí vnoučata.

„Sice pracuju, takže nehlídám často, ale když to jde, tak moc ráda. Teď už je to lepší, vnoučkovi je tři a půl roku, takže se domluvíme,“ vypráví Jana Štrochová. Když se rozhodne jít na procházku s vnukem, musí u toho být nepostradatelná vodicí fenka Nikita. Vnouček dostane kšírky, fenka Nikita v postroji celou skupinu vede, Jana jde po kraji. A celou dobu si povídají, aby měla nevidomá žena přehled.