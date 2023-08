Na vesnici se nechceš skrývat, stejně tě všichni znají. Vyoutoval jsem se v 16 letech, říká starosta Tetína

Devětadvacetiletý Matěj Hlavatý (STAN) je starosta obce Tetín, na sociálních sítích ho sledují desítky tisíc lidí. „Jsem přiznaný gay, nemám důvod to tajit, dávám to na sítě a schovávat by bylo špatné pro psychiku. Proto to komunikuju otevřeně a transparentně. Po dlouhé době jdu na Prague Pride, chci podporovat manželství pro všechny, chci si vzít svého přítele po osmi letech vztahu,“ říká v podcastu Pochlap se Radia Wave. Praha/Tetín 14:28 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Hlavatý, starosta Tetína | Foto: Václav Rouček | Zdroj: Český rozhlas

Starostou se stal Hlavatý krátce po dvacítce. „Děda za komunismu nemohl dělat, co chtěl, takže dost prožíval sametovou revoluci a období po ní. Od malička jsem byl rodinou vedený k demokracii a zájmu o politiku,“ přiznává Matěj, který své názory často sdílí na svém twitterovém profilu.

Jak probíhal Matějův coming out na malé vesnici? S jakými problémy se nejčastěji setkává jako starosta Tetína? A proč si myslí, že je důležité komunikovat na Twitteru? Poslechněte si nový díl Pochlap se

Když se ujal vedení obce, studoval vysokou školu. „Chtěl jsem, aby můj rodný Tetín byl vidět, aby to nebyla jenom ta vesnice, kterou se projede mezi Miletínem a Lázní Bělohrad. Aby lidé věděli, že ta malá vesnice má velkou kulturu a srdce,“ zdůrazňuje.

„Na úřadě jsem na všechno tak trochu sám, hodně se řeší různé sousedské vztahy, rušení nočního klidu. Lidi si myslí, že jsem současně i policie, každý má na tebe telefon, na každé akci s tebou chce někdo něco řešit. Moc si neodpočinu,“ popisuje svou práci Matěj.

‚Nemám důvod to tajit‘

Hlavatý v Tetíně, kde se narodil a vyrůstal, žije s přítelem a staví dům. „Sousedé mě znají odmalička, vyrůstal jsem tam s dětmi,“ vysvětluje, proč ho okolí přijalo i s partnerem.

Ke coming outu se odhodlal v šestnácti. „Bylo to v pubertě, v období vzdoru. V malé vesnici se ale nechceš pořád skrývat. Všichni tě znají, a když jdeš ven čtyřikrát pětkrát s někým? Chceš žít normální život, nebát se vyjadřovat city, občas se člověka vedle sebe dotknout,“ přibližuje a popisuje, jak to oznámil rodičům:

„Přijít v šestnácti domů ne úplně střízlivý v jedenáct večer s klukem a říct: Čau mami, čau tati, tohle je můj přítel... Tohle bych nikomu neradil.“

Rodina ale potřebovala nějaký čas, aby to přijala. „Chvilku jim to trvalo. Nebyli úplně homofobní, ale nebylo to juhů, máme syna gaye,“ říká. „Trvalo to do té doby, než poznali mého přítele. Pak jim došlo, že se jedná o něco reálného, zdravého.“

„Jsem přiznaný gay, nemám důvod to tajit. Dávám to na sítě a schovávat by bylo špatné pro psychiku. Proto to komunikuju otevřeně a transparentně. Po dlouhé době jsem šel na Prague Pride, chci podporovat manželství pro všechny, chci si vzít svého přítele po osmi letech vztahu,“ uzavírá v podcastu Pochlap se.

Poslechněte si celý podcast Pochlap se, audio je nahoře v článku.