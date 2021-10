Prospívá tříletým dětem školka? Učí se interagovat s dospělými, mají pak vyšší vzdělání, říká výzkumnice

Děti, které nastoupí do školky ve třech letech, mají šanci na lepší vzdělání a práci než ty, které zůstanou doma o rok déle, vyplývá ze studie. „Nechceme zpochybňovat přínos mateřské péče. Ale děti, které zůstaly doma déle, mají v rané dospělosti například nižší pravděpodobnost studia na vysoké škole o šest procent,“ říká hlavní autorka studie Alena Bičáková. „Není to spíš problém sociální?“ ptá se Jana Jochová z Aliance pro rodinu. Praha 8:56 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti, které nastoupí do školky ve třech letech, mají šanci na lepší vzdělání a práci než ty, které zůstanou doma o rok déle, vyplývá ze studie. (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Předsedkyni aliance Jochovou zajímá, za jakým cílem byla studie provedena. „Z ní mi vychází, že se tato čísla týkají jen matek s nižším vzděláním. Nemluví studie spíš o tom, že zde je velký segment sociálně slabých rodin. Čili že jde spíš o problém sociální než problém rodinné politiky?“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Studie tvrdí, že zůstat s dítětem o rok déle na rodičovské dovolené snižuje jeho vyhlídky na vzdělání a práci. Jsou tedy lepší školky než rodičovská péče?

„Používáme data Českého statistického úřadu reprezentativní pro celou populaci. Reforma z roku 1995 o možnosti prodloužení rodičovské dovolené nám umožňuje dívat se na tuto nečekanou změnu. Také jsme zjistili, že dodatečných 38 procent matek zůstalo s dětmi skutečně doma,“ reaguje Bičáková, hlavní autorka studie z institutu CERGE-EI.

A k námitkám Jany Jochové dodává: „Jedna věc je, že si méně vzdělané matky jsou méně vědomé všech podnětů, které děti v tomto věku potřebují. A druhá věc je, že děti se ve třech letech učí společensky interagovat s jinými dospělými, než jsou rodiče, a s vrstevníky. Učí se i vyšší zodpovědnosti a přizpůsobení se určité disciplíně. A to jim může pomoci při nástupu do školy.“

Alena Bičáková, výzkumnice | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Role rodičovské

Podle Jochové je ale čtyřletá rodičovskou dovolená výdobytek sametové revoluce. „Za minulého režimu byly české ženy přezaměstnané. Samozřejmě že se mohlo zjistit, že je to moc dlouhé, ale mělo by zůstat svobodnou volbou matek, jak dlouho chtějí s dětmi být doma, protože rodičovská péče je pro děti důležitá.“

„V České republice vedeme debatu o délce rodičovské dovolené. A tak se ptám, jestli tato studie nevznikla proto, aby se iniciovalo zkrácení rodičovské dovolené. To bych nechtěla, protože čas rodičů strávený s dětmi je nenahraditelný,“ věří Jochová.

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Autorka studie ujišťuje, že tento cíl neměla. „Volba matky nebo otce zůstat dětmi o rok déle by měla zůstat, ale mělo by také být umožněno rodičům dávat děti do školek a odcházet do práce dříve, nebo později, jak chtějí. Hlavní doporučení je spíš politikům, aby bylo dost dostupných míst ve školkách a školky byly kvalitní.“

Předsedkyně upozorňuje, že podle Zprávy o rodině jsou české matky s dětmi ve věku šest až čtrnáct let nejzaměstnanější ženy v Evropě.

„Rodinná politika státu neudělala nic pro to, aby tady byly zkrácené úvazky a šlo sladit rodičovství s prací. Nikdo nemotivuje firmy, aby je ženám nabízely. Těch osm hodin denně po mateřské neprospívá rodinnému životu,“ shrnuje Jana Jochová.

„České matky jsou opravdu výjimečné a velmi zaměstnané. A naopak ve věku nula až pět let mají neskutečný propad proti ostatním matkám v Evropě. Dnes ale podmínky už nejsou tak striktní, žena může do čtyř let pobírat příspěvek na dítě, které chodí do školy, a může tak i částečně pracovat,“ připojuje se k žádosti o lepší možnosti žen vrátit se do práce Alena Bičáková.

Poslechněte si celou debatu. Moderuje Karolína Koubová.