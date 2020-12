Děti samoživitelky z Liberce obdaroval cizí muž z Prahy. O jejích problémech slyšel v rozhlase

Český rozhlas pomáhá o Vánocích propojovat lidi. Pavel Jursík z Prahy díky rádiu pomohl matce samoživitelce z Liberce. Udělal jí radost, přestože ji vůbec nezná. Poslal jí poštou velký balík s vánočními dárky pro její dvě děti. Liberec/Praha 15:48 26. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena dostala od cizího muže z Prahy dárky pro své dvě děti | Foto: Lucie Fürstová | Zdroj: Český rozhlas

„Je tam pro syna Lego Technik a pro dceru panenka – miminko s lahvičkou. A pán byl tak hodný, že do té krabice zabalil stovkové stravenky za dva tisíce korun. Mě to tak dojalo, až jsem brečela. Fakt na to nejsem zvyklá,“ popsala třiatřicetiletá paní Jana.

Za normální situace pracuje na půl úvazku, letos ale kvůli koronaviru o většinu pracovních příležitostí přišla. Největší výdaje má za běžné životní potřeby jako třeba jídlo, stravenky proto velmi ocenila.

Vánoční dárky pro devítiletého Jirku a čtyřletou Elišku poslal Pavel Jursík z Prahy, který o problémech její rodiny slyšel v rozhlasové reportáži.

„Kontaktoval jsem přes twitter Český rozhlas, kde jsem zjistil kontakt na tuto paní a domluvil jsem se s ní, co by potřebovala, protože jsem nevěděl, jak jinak pomoct, než koupit konkrétní dárky,“ popsal dárce.

„Pomáhat druhým lidem je asi jediná věc, která mi poslední dobou dělá radost. Věřím, že když si lidi dají navzájem dobro, tak se to bude vracet celé společnosti zpátky,“ doplnil.

Nelehkou situaci samoživitelů v Česku letos komplikuje epidemie koronaviru. Podle Asociace neúplných rodin nemá až osmdesát procent z nich našetřené žádné peníze na vánoční dárky.

Rodičům v nouzi proto pomáhají neziskové organizace, velké podniky, a jak vidíme na příkladu Pavla Jursíka, tak i jednotlivci.

Moc děkuju @CRoPlus za reportáž o samoživitelkách, které nemají na dárky pro děti. Požádal jsem o kontakt na paní, která v reportáži mluvila o své situaci a dnes mi od ní přišla zpráva, která mě bude hřát ještě v létě. pic.twitter.com/bisb1Fd5h2 — Pavel Jursík (@PJursik) December 9, 2020