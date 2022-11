‚Každý má názor na mateřství, ale kdo pomůže? Nikdo.‘ Jak se vrátit do práce, radí sdružení M.arter

„Mateřství je oblast, u které každý ví, jak ji nejlíp dělat – lidi, co děti nemají, lidi, kteří je mají, nejbližší okolí, rodina. Ale kdo skutečně pomůže? Zpravidla nikdo,“ popisuje Bohačíková typickou výchozí situaci žen a mužů, kteří se po delší i kratší pauze chtějí vrátit zpátky do práce.

„Muži na rodičovské dovolené čelí různým stereotypům, po návratu do práce je ale nepostihuje pokles mzdy. Ženy ale ano,“ upozorňuje Bohačíková.

V Česku je jedna z nejdelších rodičovských na světě. „Rodiče, zpravidla ženy, si po tak dlouhé době, kterou se svými dětmi strávili, často vůbec nevěří. Je tam obrovská ztráta sebedůvěry. Říkají: Já už ani nevím, jak se ovládá kopírka,“ shrnuje zakladatelka společnosti M.arter a přidává ještě jeden problém spojený s dlouhou péčí o děti:

„Je tam velká sociální izolace a ohromné riziko alkoholismu.“

To všechno podle Boháčíkové vytváří podmínky, ve kterém si rodiče zkrátka nevěří. „Mám tu případ ženy, která byla nejdřív ‚holky, poraďte mi, co dělat na pohovoru‘, pak prošla sítem ve velice seriózní firmě a pak začala říkat ‚já nevím, jestli to zvládnu, co děti‘,“ přibližuje pocity matek po rodičovské.

Řekněte, že máte děti

Na pohovoru se vás nemají ptát, jestli a kolik máte dětí, zdůrazňuje Bohačíková: „Já osobně radím: řekněte to. Když to neřeknete a počítá se s vámi na mimořádné poradě v pět, přitom vy musíte do školky, tak je to vůči zaměstnavateli nefér.“

Jak i přes to prodat sám sebe, radí právě organizace M.ater. „Osvícení personalisté říkají, že jim rodičovská nevadí, když zároveň řeknete, jaké knížky jste četli, jaké jste si udělali kurzy, jaké podcasty jste poslouchali, s jakým projektem jste pomáhali kamarádce anebo jakou jste měli brigádu,“ vyzdvihuje Bohačíková a dodává, že respektuje všechny rodinné modely, které si lidé zvolí.

„Personalisté také upozorňují, že díky tomu, že školka někdy zavírá, tak si rodiče zkrátka musí nějak poskládat svůj den a nemají tolik čas na takzvané vykecávačky v kuchyňce.“

Při návratu do práce ovšem podle jejích dat rodiče často nevědí, o co všechno mohou zaměstnavatele žádat a na co mají nárok.

„Není den, abychom tuhle problematiku neřešili. Víme i to, že to některé firmy nedělají správně,“ popisuje situaci Bohačíková. V první řadě doporučuje být se zaměstnavatelem i během rodičovské pauzy v kontaktu a na návrat na pracovní trh se včas a dobře připravovat.

S ujasněním myšlenek může rodičům pomoci série pracovních listů, které sdružení M.arter připravila. „Promyslete si, jak to bude vypadat, až se do práce vrátíte. Jak bude vypadat domácnost, péče o děti, vyzvedávání z kroužků, kdo pomůže a kolik vůbec potřebujete vydělávat,“ navrhuje část témat Bohačíková.

„Hodně časti totiž rodiče i kvůli nízké sebedůvěře berou vlastně jakoukoliv práci, kde je vezmou. Ale jako rodič jste plnohodnotný člen týmu s přidanou hodnotou,“ zakladatelka M.ater.

