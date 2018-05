Etická stránka Mee Too mně připomíná nabídku vstoupit do KSČ, říká tlumočnice Dana Hábová

„Myslím, že jako prezidentka bych neuměla sjednocovat. Nemohu si pomoct. Jsou lidé, se kterými bych se nesjednocovala, nestýkala a nemyslím si, že si všichni lidé mohli rozumět a mít se rádi. Byla bych spíš takový tyran, taková diktátorka,“ říká s úsměvem host Osobnosti Plus, překladatelka a tlumočnice Dana Hábová. Praha 18:20 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Říkala jsem si, že kdybych byla prezidentka, měla bych projevů víc a byly by z různých míst. Třeba z biofarmy nebo od slepic,“ přemítá velká zastánkyně ochrany přírody a ekologického života.

Me too

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Osobnosti Plus bude tentokrát hostem tlumočnice a překladatelka Dana Hábová

Ve studiu se Barbora Tachecí s Danou Hábovou dotýkají také současného kontroverzního tématu iniciativy proti sexuálnímu obtěžování. „V souvislosti s kampaní Mee Too jsem myslela také na ženy mimo film, které nemají takovou publicitu. U hereček, které s tím teď vyrukovaly, mě napadl vztah a příměr k našim reáliím. Připomnělo mně to nabídku vstoupit do KSČ. Někdo řekl ne a někdo zvažoval, jaké by z toho měl výhody,“ vyjádřila se Hábová.

„Tak jsem si představila ty hezké herečky s tím nehezkým producentem na pokoji. Už to, že jdou na pokoj a není to v kanceláři, je na pováženou. V tu chvíli věděly, když na ně něco zkoušel, že jde o roli. Kdyby byly stoprocentně charakterní, vlepily by mu facku a odešly s tím, že roli nedostanou. Kdyby byly duchapřítomné, mohly s tím vyrukovat hned,“ myslí si Hábová.

Z knih jsem znavená

„Knihy už překládat nebudu, z toho jsem znavená. Je to podle mě nejnáročnější. Filmy a divadelní hry mě ale stále baví. U her mám ráda práci s inscenačním týmem. To, že o tom můžeme hovořit a ještě leccos změnit. Tomu jsem otevřená,“ hovoří překladatelka o svých pracovních prioritách.

„Titulky filmů dělám ráda, ale nechci dělat každý měsíc jeden. Mám i jinou práci, rodinu a další aktivity. Navíc teď vzniklo mnoho agentur, které se zabývají titulkováním. Je to spousta lidí a velká konkurence,“ dodává Dana Hábová.

Moderátorka navazuje na filmové téma a ptá se svého hosta na vztah k českým filmům. „Na naše filmy se dívám málo, do kina téměř nechodím. Ale přeji českým filmařům, aby se jim dařilo,“ uzavírá překladatelka.