Fake news či skrytá reklama. Na táboře v Novém Městě nad Metují se děti učí mediální gramotnosti

Chápat skutečný význam zpráv, poznat lživé nebo zavádějící informace a nenechat se manipulovat třeba skrytou reklamou. To jsou v dnešní době už stejně potřebné dovednosti jako umět číst a psát. V Mateřském centru na Zámečku v Novém Městě nad Metují proto letos připravili pro děti speciální příměstský tábor, kde je právě učí mediální gramotnosti. Reportáž Nové Město nad Metují 20:24 12. srpna 2023

Výuka má formu příměstského tábora. Pro děti je tedy přichystaný dopolední a odpolední program. Jsem teď právě ve zdejším Kině 70, kde dnešní dopolední blok začal před čtvrthodinou. Spolu se mnou jsou tu také čtyři lektoři a 25 dětí školního věku.

Nejsou tu dnes poprvé, základy mediální gramotnosti si totiž začaly děti osvojovat už včera, kdy se věnovaly zejména tématu reklamy. Lektorky dětem na praktických příkladech a ukázkách vysvětlovaly, jak reklama funguje a radily jim, jak například rozpoznat skrytou reklamu.

Ptala jsem se vedoucích tábora, jak první den hodnotí, a bylo mi řečeno, že se dětem od začátku dobře dařilo kriticky uvažovat nad ukázkami, které viděly. A že měly správné postřehy.

Co se budou děti učit dnes? A jakým způsobem?

Dnes si budou děti procvičovat to, co se už naučily. Jsou vytvořeny týmy a jejich úkolem je s pomocí lego kostek natočit krátkou reklamu. Pokud chtějí, tak mohou do svého videa také zakomponovat i skrytou reklamu. Úkolem ostatních týmů pak bude takovou reklamu rozeznat.

Legostavebnice jsou tu rozestavěné všude po místnosti a děti se už pustily do práce. Scénáře mají předpřipravené ze včerejšího dne a teď už jen ladí poslední detaily a začínají tvořit jednotlivé scény. Na kameru je pak natáčí jeden z vedoucích kurzu. Své výstupy si pak jednotlivé týmy společně promítnou zítra.

Ví se už teď, jestli tuto mediální výchovu bude mateřské centrum opakovat nebo ji rozšíří třeba do škol?

Vedoucí lektorky by rády ve výuce mediální tvorby a kritického myšlení dál pokračovaly. Do budoucna plánují sjednotit metodiku a vytvořit program mediální gramotnosti pro školky, případně pro první a druhý stupeň základních škol.

Lekce by jezdily vyučovat právě do vybraných tříd na školách, tento projekt je ale zatím pouze ve fázi příprav.