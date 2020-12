Štědrý den navzdory epidemii oslaví i krumlovští medvědi. Dostanou vánočku, chybí jim ale turisté

Zatímco obvykle nosili lidé o Štědrém dnu medvědům na hrad a zámek Český Krumlov dobroty a za to dostávali nápoj medvědí mls a děti dárky, letos platí jen to první. Kvůli koronaviru sice lze darovat třem medvědům potravu, ale akce Medvědí Vánoce je zrušená. Pamlsky včetně slavnostního masového dortu dají medvědům medvědář Jan Černý s přáteli. Změnilo se i medvědárium v zámeckém příkopu. Praha 6:44 24. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medvědi mají i letos vánoční strom nazdobený pamlsky (ilustrační foto) | Foto: Petr Lundák | Zdroj: Profimedia/MAFRA

„S kamarády a synem jsme se rozhodli, že medvědy o Vánoce neochudíme. Dáme jim tam stromky, ozdoby, dárky. Nahoře bude také stromek pro návštěvníky a bedny, kam mohou nosit dárky, ale bohužel letos nemůžeme nic vydávat,” řekl Černý, který se o krumlovské medvědy stará 44 let.

Jindy se synem připravili 350 litrů medvědího mlsu z vína, rumu a koření, pro děti 300 litrů čaje s medem a bonbony, čokolády, plyšáky a autíčka. Černý jim to chce vynahradit příští rok na den dětí.

Na Štědrý den půjde za osmadvacetiletou medvědicí Marií Terezií a čtyřletými medvědy Arno a Mášou jen s přáteli, kteří mu pomáhají celý rok. Jedna rodina napekla masité dorty. K tradici patří vánočky pokapané rybím tukem a medem.

Medvědi pijí směs medu, mléka a epavitu, rybího tuku z lososa. „Čím víc medu dám, tím vypijí víc,” řekl Černý, jenž vychoval již devět medvíďat. Pít dává každému zvířeti dvakrát denně 20 litrů, stejně často je krmí.

„Medvěd spotřebuje přes dvě bedny ovoce a zeleniny a kýbl pečiva," popsal 68letý Černý. K jídlu mívají jednak jablka, okurky, papriky, rajčata či mrkev, jednak buchty, chléb, smetanu, tvaroh, jogurty, sýry, tofu, psí granule i vepřové škvarky zalité rybím tukem.

‚Chybí jim šrumec’

Černý míní, že medvědi si při koronarizi všimli, že turistů ubylo. „Zvířatům lidé chybí, ten turistický šrumec. Jsem vděčný za každého člověka, který na ně zavolá; jdu nahoru, dětem dám půlky jablek, ať jim je hodí. Když tam medvědi nemají lidi, je tu prázdno a duto, tak zalezou a jdou do klidu,” řekl Černý. Loni provedl 145 exkurzí, letos výrazně méně.

Trochu se proměnilo i medvědárium. Na pahorku si medvědi vyhrabali do země čtyřmetrovou díru.

„Vlezl tam medvěd, a protože pršelo, pomalu se to za ním zasypávalo a nemohl se proplazit ven," popsal Černý. Pomocí ohnuté lopaty ho vysvobodil, ale noru nechal rozkopat a navezl na pahorek listí ze zámecké zahrady. „Medvědi se tam válí. Teď v zimě ale gaučují, mají (v doupěti) hodně slámy,” řekl Černý, jenž píše vzpomínkovou knihu.

K Marii Terezii loni přibyli Arno a Máša, dva medvědi hnědí ze zoo v ruském Omsku. Se starší medvědicí jsou v pachovém kontaktu přes mříž. „Pusinkují se, fackují, nadávají si, ale nejsou ve fyzickém kontaktu, to by si mohli ublížit. Jí je 28 let, je dominantní, ti dva jsou pro ni vetřelci a ještě k tomu jiný poddruh. Ale je to rodina,” řekl Černý.

Na českokrumlovském zámku se medvědi chovají nejméně čtyři století, první zmínky pocházejí z druhé poloviny 16. století. Od roku 1707 jsou v příkopu mezi prvním a druhým nádvořím. Návštěvníci je, ovšem v jiné podobě, najdou i na mnoha místech zámku. Objevují se třeba jako štítonoši erbu pánů z Rožmberka se znakem červené pětilisté růže.