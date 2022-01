Vévodkyně ze Sussexu dostane odškodné za zveřejnění jejího dopisu. Bulvární list zaplatí jednu libru

Přesně jednu libru, tedy v přepočtu zhruba 29 korun, dostane manželka britského prince Harryho Meghan od britského bulvárního listu Mail on Sunday za to, že porušil její soukromí. Informoval o tom ve středu server deníku The Guardian. Vévodkyně se s listem soudila kvůli tomu, že zveřejnil dopis, který poslala svému otci, s nímž nemá dobré vztahy. Soud v její prospěch rozhodl v prosinci. Nyní vyšla najevo výše náhrady. Londýn 21:16 5. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bulvár Mail on Sunday musí ještě zaplatit velkou část Meghaniných výdajů na právní zastoupení a utajenou částku porušení autorského práva. (ilustrační foto) | Foto: Darrin Zammit Lupi | Zdroj: Reuters

„Normálně byste za takovéto narušení soukromí očekávali kolem 75 000 až 125 000 liber (2,2 milionu až 3,7 milionu korun),“ komentoval částku pro The Guardian mediální právník Mark Stephens.

Velmi nízkou částku náhrady dává do souvislosti s tím, že Meghan v minulosti sama novinářům prozrazovala informace ze svého soukromí.

Bulvár Mail on Sunday ale musí počítat s tím, že ho případ bude stát výrazně víc. Jednak musí zaplatit velkou část Meghaniných výdajů na právní zastoupení, což může být i přes milion liber (2,9 milionu korun), a jednak se zavázal zaplatit utajenou částku za to, že porušil autorská práva čtyřicetileté bývalé herečky.

Nebylo to správné, padělky ale výpověď neovlivnily, hájí se novinář v kauze rozhovoru s Dianou Číst článek

Vévodkyně ze Sussexu zažalovala vydavatelskou společnost Associated Newspapers poté, co její bulvární list Mail on Sunday v únoru 2019 zveřejnil v pěti článcích ručně psaný dopis ze srpna 2018, který Meghan adresovala svému otci Thomasi Markleovi.

Dopis vévodkyně napsala po svatbě s britským princem v roce 2018. Bulváru dopis předal sám Markle.

Vydavatel se u soudu hájil tím, že manželka prince Harryho dopis záměrně formulovala s vědomím, že nakonec může uniknout do médií. Soud ale konstatoval, že vévodkyně měla přiměřená očekávání na respektování svého soukromí.