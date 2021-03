Královská rodina není rasistická, někdo se jen hloupě zeptal, věří otec Meghan. Buckinghamský palác mlčí

Otevřeným rozhovorem s moderátorkou Oprah Winfreyovou na americké televizní stanici CBS vyvolali britský princ Harry a jeho americká manželka Meghan bouřlivé reakce médií i veřejnosti po celém světě. Buckinghamský palác, sídlo i symbol britské monarchie, svolal k celé záležitosti krizovou schůzi, ale zatím se oficiálně nevyjádřil, píše britská BBC. Podle Meghanina otce Thomase Marklea nejsou Britové rasisti, ale spíš se jen někdo hloupě zeptal. Londýn 13:15 9. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meghan, Harry a královna Alžběta II. | Zdroj: Reuters

„Mám velkou úctu ke královské rodině a rozhodně si nemyslím, že britská královská rodina je rasistická. Nemyslím si, že Britové jsou rasisti. Myslím si, že Los Angeles je rasistické, Kalifornie je rasistická, ale ne Britové,“ řekl Thomas Markle v rozhovoru s britskou komerční stanicí ITV citovaném agenturou Reuters.

Meghan v interview pro CBS uvedla, že v královské rodině proběhla debata o tom, „jak moc černou kůži“ by mohl mít její syn Archie. Podle některých jde o rasismus, podle Thomase Marklea spíš o hloupost. „Předpokládám a doufám, že to byla jen něčí hloupá otázka… Někdo jen mohl položit stupidní otázku, spíš než že by byl naprostý rasista,“ uvedl Markle.

Meghan Markleová se svým otcem nevychází příliš dobře. Meghan vede soudní spor s listem Mail on Sunday kvůli zveřejnění dopisu, který otci poslala. Podle nedávného verdiktu soudu neměl list právo dopis zveřejnit, přestože mu ho předal sám Thomas Markle.

‚Nevhodné načasování rozhovoru‘

Thomas Markle v rozhovoru také uvedl, že ho dcera „zklamala“, protože s ním naposledy mluvila, když byl v nemocnici, a pak už se neozvala. Načasování rozhovoru Harryho a Meghan považuje za nevhodné, měli podle něj se zveřejněním počkat „s ohledem na věk královny i prince Philipa,“ píše Reuters.

Podle dopisovatelky BBC Daniely Relphové je „pro Buckinghamský palác stále neudržitelnější, aby nic neřekl“, ale „nebudou se chtít cítit pod tlakem, aby se už vyjádřili“.

Rozhovoru Meghan a Harryho se v úterý věnovala většina titulních stran britských novin. List Daily Mirror psal o „Nejhorší královské krizi za posledních 85 let“. List The Times v článku s titulkem „Královský útok“ konstatuje, že „pro královskou rodinu by to jen těžko mohlo být více zničující, v neposlední řadě proto, že je toho málo, co může udělat na svou obranu“.

„Klíčem k přežití monarchie v průběhu staletí byla její schopnost přizpůsobit se potřebám doby. Musí se znovu přizpůsobit,“ navrhuje The Times.

