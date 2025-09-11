‚Měli jsme v plánu mít tady 120 brigádníků a je jich tu asi 65.‘ Ovocnářům chybí pracovníci na sběr jablek

V Česku letos chybí brigádníci na sklizeň právě dozrávajícího ovoce, nedaří se je sehnat ani pracovním agenturám. Někteří majitelé sadů považují situaci za mimořádnou, složitá je i podle zástupců Ovocnářské unie. Sklizeň jablek je přitom na řadě míst republiky teprve na začátku.

Brigádníci chybí například ovocnému sadu Zemědělského družstva Dolany na Náchodsku. „Určitě je to nedostatkové zboží. V tuto chvíli jsme měli v plánu mít tady 120 brigádníků a je tady zhruba 65 lidí. Agentury se shodují v tom, že zájem o tuto práci v sadech je malý,“ říká vedoucí ovocnářství Kristýna Michálková.

Jabloně v sadu jsou vysoké asi 3,5 metru, to znamená, že ke sběru je potřeba i plošina. „Je to samochodný stroj pro sklízení. Jeho největší výhodou je, že brigádnici nenosí žádná těžká břemena, jablka ukládají rovnou na pásy, ze kterých se zakládají do bedny,“ vysvětluje vedoucí.

Podle Michálkové v sadu pracuje z většiny lidé ze zahraničí, jen pár českých zaměstnanců obsluhuje samochodné stroje. Například pro pracovnice Barboru a Ivetu ze Slovenska, které sbírají jablka ze země, je to jejich první zkušenost s touto prací. „Je to trošku náročné, ale dá se to,“ říkají.

Sběr jablek na 145 hektarech sadu je zatím na začátku. „Budeme se snažit sklidit především kvalitní jablka na uskladnění. Uvidíme, co bude dál. Agentury nám slibují další pracovníky, až se sklidí chmel, ale zatím to odkládají. Co mám informace od ostatních ovocnářů v republice, tak mají podobný problém,“ přibližuje vedoucí Michálková.

